Vaca se metió a un establecimiento comercial tras separase del rebaño en Aguadas, Caldas

Un insólito hecho se registró en el municipio de Aguadas, Caldas, luego de que una vaca se separara de su rebaño y terminara dentro de un local comercial, generando momentos de tensión entre comerciantes y transeúntes.

El animal, que deambulaba por la zona urbana, ingresó inesperadamente al establecimiento, lo que obligó a la reacción inmediata de las autoridades y habitantes del sector, quienes intervinieron para controlar la situación.

De acuerdo con la información conocida, la rápida actuación permitió sacar al semoviente del local sin mayores contratiempos, evitando que el hecho pasara a mayores.

A pesar del susto inicial, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración, lo que llevó tranquilidad a la comunidad tras el curioso episodio.



El hecho ha generado comentarios en redes sociales por lo inusual de la escena, en la que un animal de gran tamaño terminó dentro de un establecimiento comercial en plena zona urbana.