Doctora colombiana es reconocida por Bayer: busca detectar la EPOC en zonas rurales

La médica colombiana María Artunduaga fue seleccionada entre más de 1.100 postulantes como una de las 15 ganadoras mundiales del Bayer Foundation Women Entrepreneurs Award 2026. La fundadora de Samay, además, es una de las cinco representantes de América Latina que recibieron este reconocimiento por desarrollar tecnología para mejorar la detección temprana de enfermedades respiratorias.

El premio llega mientras la EPOC representa un problema de salud que sigue teniendo una alta tasa de subdiagnóstico. En Colombia, la enfermedad afecta a más del 12 % de las personas mayores de 40 años y cerca de nueve de cada diez casos no han sido diagnosticados.

Para Artunduaga, el reto está en llevar las herramientas de detección a quienes tienen mayores dificultades para acceder a especialistas y equipos médicos. “Detectar a tiempo realmente le cambia la vida a una persona”, afirmó la médica, quien busca que el diagnóstico temprano no sea exclusivo de los grandes hospitales.

María Artunduaga, doctora colombiana Suministrado

¿Qué problema busca solucionar la médica colombiana?

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La EPOC afecta a más de 550 millones de personas en el mundo y provoca más de tres millones de muertes cada año. Casi el 90 % de las muertes prematuras relacionadas con esta enfermedad ocurre en países de ingresos bajos y medios.

En América Latina, más del 13 % de la población tiene EPOC, mientras que en Colombia la cifra supera el 12 % entre mayores de 40 años.

Uno de los factores que preocupa particularmente en el país es la exposición al humo de leña. Cerca de uno de cada cuatro casos de EPOC en Colombia no está relacionado con el cigarrillo y afecta principalmente a mujeres rurales.

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La situación también tiene un impacto económico. Una hospitalización por una crisis respiratoria grave puede superar los $30 millones, entre cuatro y cinco veces más que el manejo oportuno de la enfermedad.

¿Qué es Sylvee y cómo funciona la tecnología de Samay?

Samay desarrolló Sylvee, un dispositivo portátil que utiliza inteligencia artificial y tecnología acústica para monitorear la salud pulmonar. La propuesta busca detectar señales de problemas respiratorios antes de que deriven en una crisis.

La tecnología cuenta con 22 patentes en 17 jurisdicciones y cerca de 500 pacientes han participado en procesos de validación clínica.

En estudios de factibilidad, el algoritmo logró anticipar una crisis respiratoria hasta con 15 días de anticipación. Además, Samay trabaja con Chiesi Farmaceutici en algoritmos para identificar señales tempranas de EPOC.

El desarrollo tiene también un componente personal para Artunduaga. Su abuela Sylvia murió después de una crisis de EPOC que no fue detectada oportunamente, motivo por el cual el dispositivo recibió su nombre.

“Mi abuela Sylvia murió de EPOC sin un diagnóstico de una crisis respiratoria a tiempo”, relató la médica.

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Sylvee para detectar EPOC Suministrado

¿Cuándo llegaría Sylvee a Colombia?

El reconocimiento de Bayer incluye 25.000 euros en recursos no dilutivos, un programa acelerador de seis meses, mentoría y acceso a una red internacional de innovación.

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Para Samay, el siguiente paso es avanzar en la ruta regulatoria. La empresa ya inició conversaciones con el Invima y proyecta lanzar Sylvee en Colombia a comienzos de 2028.

La visión de la compañía, sin embargo, va más allá de la EPOC. Su hoja de ruta contempla utilizar la plataforma para abordar enfermedades como el asma, la fibrosis quística, la fibrosis pulmonar y la tuberculosis, además de trabajar con poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso al sistema de salud.