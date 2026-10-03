¿Cuándo debería empezar a revisar su corazón? Cardiólogo explica las señales

Muchas personas esperan a sentir dolor, falta de aire o alguna molestia antes de siquiera pensar en revisar el corazón. Sin embargo, buena parte de la prevención en salud cardiovascular se debería hacer precisamente cuando todavía no existen síntomas, mediante controles y cambios en los hábitos cotidianos.

En entrevista con Casa Blu, el doctor Alejandro Sánchez, cardiólogo intervencionista de Medtronic, explicó que muchas enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse o detectarse de manera temprana si las personas incorporan controles periódicos y prestan atención a factores como la presión arterial, el colesterol o el sedentarismo.

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¿Qué debería revisar una persona aunque se sienta bien?

Para Sánchez, la prevención no depende de estudios, sino de hábitos saludables y algunos controles básicos. Evitar el cigarrillo, moderar el consumo de alcohol y realizar actividad física aeróbica hacen parte de las primeras recomendaciones.

“Precisamente todo empieza por la prevención. La prevención cardiovascular es hoy en día el tópico más relevante y es nuestra mejor arma para controlar estos eventos cardiovasculares que están acabando con la vida de tantas personas. Es sumamente importante adoptar hábitos de vida saludables, es muy importante evitar el consumo excesivo de alcohol”, explicó.



El especialista también recomendó medir la presión arterial y realizar exámenes de sangre que permitan conocer los niveles de colesterol y triglicéridos, especialmente cuando existen otros factores de riesgo.

Ojo con el corazón, no lo descuide Foto: referencia, Lexicar.art

Hipertensión: una enfermedad que no tiene síntomas

Uno de los puntos en los que más insistió el cardiólogo fue la necesidad de controlar periódicamente la presión arterial. La hipertensión se puede dar sin generar señales, por lo que una persona puede sentirse bien mientras la enfermedad avanza.

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“La hipertensión arterial se conoce como la enemiga silenciosa. En la mayoría de los pacientes, la hipertensión arterial no produce síntomas y, cuando aparecen los síntomas, quiere decir que ya la enfermedad está bastante avanzada y que ya existen daños en órganos como el corazón, el riñón o el cerebro que manifiestan estos síntomas”, señaló Sánchez.

Por eso, recomendó prestar especial atención a este control en personas mayores de 40 años o que tengan antecedentes familiares de hipertensión.

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Sedentarismo, comida procesada y estrés

Sánchez explicó que algunos hábitos cotidianos pueden aumentar progresivamente el riesgo cardiovascular. Entre ellos mencionó el consumo frecuente de alimentos procesados, permanecer muchas horas sentado y llevar rutinas con altos niveles de estrés.

“Finalmente, un punto que es un poco complejo de manejar, pero que es evidente desde el punto de vista clínico y hay muchos estudios que ya han demostrado el impacto negativo que tiene sobre la salud cardiovascular, es el estrés. Altos niveles de estrés definitivamente pueden atentar contra nuestra vida”, afirmó.

El especialista recomendó revisar periódicamente la forma de vivir e identificar aquellos hábitos que pueden corregirse antes de que aparezca un evento cardiovascular.

Hipertensión. Foto: Pexels

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¿Qué debería revisar una persona de 50 años?

Ante la pregunta de un oyente de 50 años, quien contó que permanecía sentado la mayor parte de su jornada laboral, aunque no fumaba, no consumía alcohol y se sentía sano, Sánchez explicó qué controles básicos recomendaría.

“La primera recomendación es medirse la presión arterial. La recomendación sería medírselo con un equipo que esté calibrado y que pueda tener varias medidas de presión arterial, idealmente en la casa, en la mañana y en la noche. Hacer por lo menos un registro de 7-10 días de la presión arterial y evaluar entonces cómo están esos valores”, indicó.

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También recomendó exámenes de laboratorio que incluyan azúcar, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y función renal, además de reservar al menos 30 minutos diarios para realizar actividad física si la rutina obliga a permanecer sentado buena parte del día.

Escuche la entrevista completa aquí: