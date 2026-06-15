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Hospital San Marcos de Chinchina, Caldas, suspendió servicios a Nueva EPS por millonaria deuda

La medida afecta a más de 24.000 afiliados de Nueva EPS en Chinchiná, quienes ahora deberán acudir a centros hospitalarios de Manizales.

Hospital San Marcos de Chinchiná.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jun, 2026

El Hospital San Marcos de Chinchiná suspendió todos los servicios médicos para los afiliados de Nueva EPS y únicamente mantiene la atención por urgencias, ya que la normatividad obliga a todas las instituciones prestadoras de salud a garantizar este servicio.

Valentina Gómez, gerente del centro asistencial, explicó que la deuda de Nueva EPS supera los 5.000 millones de pesos, situación que hace inviable continuar prestando servicios a los usuarios de esa aseguradora.

La directiva señaló además que Nueva EPS no realiza giros de recursos desde abril y tampoco ha cumplido los acuerdos de pago establecidos con la institución.

La medida afecta a más de 24.000 afiliados de Nueva EPS en Chinchiná, quienes ahora deberán acudir a centros hospitalarios de Manizales para recibir la atención que antes obtenían en el municipio.

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El Hospital San Marcos es uno de los principales centros asistenciales de la región Centro Sur de Caldas. Además de atender a la población de Chinchiná, presta servicios a habitantes de Palestina y del centro poblado de Arauca.

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