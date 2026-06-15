Hospital San Marcos de Chinchina, Caldas, suspendió servicios a Nueva EPS por millonaria deuda

El Hospital San Marcos de Chinchiná suspendió todos los servicios médicos para los afiliados de Nueva EPS y únicamente mantiene la atención por urgencias, ya que la normatividad obliga a todas las instituciones prestadoras de salud a garantizar este servicio.

Valentina Gómez, gerente del centro asistencial, explicó que la deuda de Nueva EPS supera los 5.000 millones de pesos, situación que hace inviable continuar prestando servicios a los usuarios de esa aseguradora.

La directiva señaló además que Nueva EPS no realiza giros de recursos desde abril y tampoco ha cumplido los acuerdos de pago establecidos con la institución.

La medida afecta a más de 24.000 afiliados de Nueva EPS en Chinchiná, quienes ahora deberán acudir a centros hospitalarios de Manizales para recibir la atención que antes obtenían en el municipio.



El Hospital San Marcos es uno de los principales centros asistenciales de la región Centro Sur de Caldas. Además de atender a la población de Chinchiná, presta servicios a habitantes de Palestina y del centro poblado de Arauca.