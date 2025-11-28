A la cárcel expresidente del Concejo de Chinchiná por presuntos delitos sexuales con dos menores

Cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario quedó el expresidente del Concejo de Chinchiná y exasesor político de la Gobernación de Caldas, Luis Sánchez, a quien las autoridades investigan por diferentes delitos sexuales y pornografía con menores de edad.

Al líder político lo capturaron en Bogotá y compareció de manera virtual ante un juez de control de garantías, quien declaró legal su detención, le imputó cargos, y decidió enviarlo de manera preventiva a la cárcel, ante la gravedad de sus presuntas conductas delictivas.

El líder político, quien actualmente es funcionario del Congreso de la República, habría cometido los delitos desde mitad de año del 2023 hasta hace unos meses atrás.

En los señalamientos, aseguran que les habría pagado algunas sumas de dinero a dos menores, uno de 12 años y otro de 15, para que accedieran a sus pretensiones sexuales.



Los aberrantes hechos habrían quedado grabados y almacenados en una nube de Google, lo cual sería ahora una de las contundentes pruebas contra el reconocido actor político de Chinchiná.

A través de redes sociales, otros líderes políticos, que años atrás hicieron equipo político con él en el Partido de La U en Caldas, publicaron un comunicado a la opinión pública en la que indicaron que desde hace dos años no tienen ningún vínculo de amistad ni político con el procesado y que por eso no conocen ninguna información relacionada con sus posibles actuaciones criminales.