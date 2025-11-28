En vivo
Blu Radio  / Judicial  / A la cárcel expresidente del Concejo de Chinchiná por presuntos delitos sexuales con dos menores

A la cárcel expresidente del Concejo de Chinchiná por presuntos delitos sexuales con dos menores

El líder político, quien actualmente es funcionario del Congreso de la República, habría cometido los delitos desde mitad de año del 2023 hasta hace unos meses atrás.

