Lotería de Bogotá, resultados del sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

La noche del jueves 27 de noviembre de 2025 estuvo llena de expectativa para los jugadores de la Lotería de Bogotá, que llevó a cabo su sorteo número 2822. Esta edición, una de las más seguidas de la semana, dejó un nuevo millonario y distribuyó numerosos premios secos en todo el país, generando emoción entre quienes adquirieron su billete.



Premio Mayor de la Lotería de Bogotá

Número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves, 27 de noviembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $10.000 millones!



Premios Secos: lista completa de ganadores

Además del Premio Mayor, la Lotería de Bogotá entregó una amplia variedad de premios secos en distintas categorías. A continuación, se listan todos los números y series para que los participantes puedan verificar cuidadosamente sus billetes:



¿Cómo reclamar los premios?

Premios menores

(Valores hasta seis salarios mínimos) Pueden cobrarse directamente con el lotero o en cualquier punto de venta autorizado.



Premios mayores

Deben gestionarse en la sede principal:

Carrera 32A #26-14, Bogotá, o en oficinas autorizadas en otras ciudades.

Documentos necesarios:



Billete original firmado

Fotocopia de la cédula

Certificación bancaria

Formulario de identificación de ganadores

Carta de autorización (si aplica)

Precio del billete

Billete completo (3 fracciones): $18.000

Fracción individual: $6.000

Sorteo unifraccional: una sola fracción por el valor total indicado en cada edición

Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Bogotá recuerda verificar siempre:



Que el billete esté en buen estado y corresponda al sorteo jugado

La casilla de seguridad con la palabra “AUTÉNTICO”

Los plazos de cobro: un año después del sorteo, con seis meses adicionales para procesos legales

