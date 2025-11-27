Lotería de Bogotá, resultados del sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Publicidad
La noche del jueves 27 de noviembre de 2025 estuvo llena de expectativa para los jugadores de la Lotería de Bogotá, que llevó a cabo su sorteo número 2822. Esta edición, una de las más seguidas de la semana, dejó un nuevo millonario y distribuyó numerosos premios secos en todo el país, generando emoción entre quienes adquirieron su billete.
Número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves, 27 de noviembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $10.000 millones!
Además del Premio Mayor, la Lotería de Bogotá entregó una amplia variedad de premios secos en distintas categorías. A continuación, se listan todos los números y series para que los participantes puedan verificar cuidadosamente sus billetes:
(Valores hasta seis salarios mínimos) Pueden cobrarse directamente con el lotero o en cualquier punto de venta autorizado.
Deben gestionarse en la sede principal:
Documentos necesarios:
La Lotería de Bogotá recuerda verificar siempre:
