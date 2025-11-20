Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

La noche del jueves 20 de noviembre de 2025 estuvo cargada de expectativa para los seguidores de la Lotería de Bogotá, que llevó a cabo su sorteo número 2821. Esta edición, una de las más esperadas de la semana, no solo dejó un nuevo millonario, sino que también distribuyó numerosos premios secos en diferentes regiones del país.

Premio Mayor de la Lotería de Bogotá

Eúmero ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves, 20 de noviembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $10.000 millones!



Premios Secos: todos los ganadores

Además del Premio Mayor, la Lotería de Bogotá entregó una amplia variedad de premios secos en distintas categorías. A continuación, se listan todos los números y series para que los participantes puedan verificar cuidadosamente sus billetes:

La Lotería de Bogotá recomienda consultar la imagen oficial del sorteo disponible en sus canales digitales y en los puntos autorizados.



¿Cómo reclamar los premios?

Premios menores (hasta seis salarios mínimos)

Pueden cobrarse directamente con el lotero o en cualquier punto de venta autorizado.



Premios mayores

Deban gestionarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá:



Carrera 32A #26-14, o en oficinas autorizadas fuera de la capital.

Documentos necesarios:



Billete original firmado

Fotocopia de la cédula

Certificación bancaria

Formulario de identificación de ganadores

Carta de autorización (si corresponde)

Precio del billete

Billete completo (3 fracciones): $18.000

Fracción individual: $6.000

Sorteo unifraccional: valor total por una sola fracción

Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Bogotá recuerda siempre verificar:



Que el billete esté en buen estado y corresponda al sorteo jugado.

La casilla de seguridad con la palabra “AUTÉNTICO”.

Los plazos de cobro: un año después del sorteo, con seis meses adicionales para procesos legales.

Si deseas que también convierta este contenido en una versión corta para redes sociales, infografías o tabla de premios, puedo hacerlo.

