Así fue la votación que eligió a Honorio Henríquez como presidente del Senado

Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fue elegido presidente del senado para la legislatura 2026-2027.

Henríquez obtuvo 56 votos frente a los 45 que logró Alfredo Deluque, quien es del partido de la U y muy cercano a Abelardo De la Espriella.

“El Senado de la República, en un hecho histórico, defendió la independencia de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo”, dijo el senador del Centro Democrático Christian Garcés.

Es importante recordar que tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico postularon a Henríquez para la presidencia del Senado.



“Primera derrota de De la Espriella”, dijo el senador Iván Cepeda tras este resultado.