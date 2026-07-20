En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instalación Congreso
Desfile 20 de Julio
España, campeón
Jhon Jáder Durán
Discurso de Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Así fue la votación que eligió a Honorio Henríquez como presidente del Senado

Así fue la votación que eligió a Honorio Henríquez como presidente del Senado

Alfredo Deluque, cercano a Abelardo De la Espriella, obtuvo 45 votos

Honorio Henríquez (1).jpg
Honorio Henríquez //
Foto: Centro Democrático
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fue elegido presidente del senado para la legislatura 2026-2027.

Henríquez obtuvo 56 votos frente a los 45 que logró Alfredo Deluque, quien es del partido de la U y muy cercano a Abelardo De la Espriella.

“El Senado de la República, en un hecho histórico, defendió la independencia de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo”, dijo el senador del Centro Democrático Christian Garcés.

Es importante recordar que tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico postularon a Henríquez para la presidencia del Senado.

“Primera derrota de De la Espriella”, dijo el senador Iván Cepeda tras este resultado.

Uribe reacciona a victoria de Honorio Henríquez en el Senado.png

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Centro Democrático

Senado de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad