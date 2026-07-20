Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado de la República en Colombia

El senador Honorio Henríquez fue elegido este lunes, 20 de julio como el nuevo presidente del Senado de la República para el periodo legislativo 2026-2027. La designación ocurrió en el marco de la instalación oficial del Congreso, coincidiendo con la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia.

Henríquez, integrante del Centro Democrático, obtuvo la mayoría de los votos de la plenaria tras una jornada de deliberaciones. Su elección resulta clave, pues asumirá la dirección del legislativo a partir del próximo 7 de agosto, coincidiendo con el inicio del mandato de Abelardo De La Espriella como presidente de la República.

La designación de Henríquez se consolidó tras una serie de tensiones políticas previas. El Gobierno entrante inicialmente contemplaba con buenos ojos la candidatura de otros nombres como el de Deluque para la presidencia del Senado. No obstante, la bancada del Centro Democrático mantuvo una postura firme y crítica ante esta posibilidad. El partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó en reiteradas ocasiones que Henríquez representaba “la mejor opción para Colombia”, una tesis que finalmente terminó por convencer a la mayoría de los senadores presentes en la plenaria.

Senador Honorio Henríquez. Foto: Blu Radio.

Este cambio en la cúpula del legislativo marca un punto de inflexión para el inicio del cuatrienio 2026-2030, donde el Ejecutivo deberá tramitar sus principales reformas. La llegada de Henríquez a la mesa directiva sugiere un equilibrio de fuerzas distinto al que se proyectaba inicialmente por parte del Ejecutivo entrante.



La sesión de instalación, realizada en un ambiente de alta expectativa política, dio inicio formal al trabajo legislativo que enfrentará retos significativos en materia económica y social. Con la elección resuelta, el nuevo presidente del Senado se prepara para liderar los debates que definirán la agenda gubernamental en los próximos meses, consolidando así el poder de su bancada dentro de la cámara alta.

El país ahora queda a la espera de ver cómo esta nueva configuración influirá en la gobernabilidad y el desarrollo de los proyectos de ley propuestos por el presidente electo De La Espriella.