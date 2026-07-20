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Blu Radio  / Política  / ¿Quién es Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado en Colombia?

¿Quién es Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado en Colombia?

El senador Honorio Henríquez fue nombrado nuevo presidente del Senado este 20 de julio, quien contaba con el apoyo total de su partido Centro Democrático.

Senador Honorio Henríquez.
Senador Honorio Henríquez.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

Honorio Henríquez fue elegido nuevo presidente del Senado luego de 56 votos a su favor en la plenaria este 20 de julio, mientras se llevó a cabo la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030 para el Gobierno de Abelardo De La Espriella, el cual arrancará el próximo 7 de agosto.

¿Quién es Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado?

Oriundo de Santa Marta, el senado del Centro Democrático ha dedicado su vida a la política y los debates públicos. Estudió Derecho en la Universidad de la Sabana on especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó estudios en Seguridad y Defensa Nacional.

Siempre ha tenido el respaldo del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, de hecho, su vida política comenzó gracias a él entre 2004 y 2005 cuando fue nombre como viceministro de Justicia encargado y, tras eso, llegó a la Gobernación de Córdoba en un corto periodo también como encargado.

El 13 de septiembre de 2006 fue nombrado director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública hasta el 2012 y, en 2014, llegó al Senado de la República y ha estado detrás de importantes proyectos de ley como: brindar estabilidad reforzada a prepensionados, la iniciativa de antidesperdicios para eliminar el hambre en Colombia, la pensión fiada para todos los colombianos, formalización laboral para madres comunitarias, entre otros.

Su cargo más reciente fue entre 2022 y 2023 como vicepresidente segundo del Senado junto con Miguel Ángel Pinto, mientras el presidente era Roy Barreras en el inicio del Gobierno Petro.

Honorio Henríquez.jpg
Honorio Henríquez //|
Foto: Senado

Su relación con Álvaro Uribe Vélez

La vida política del senador ha sido estrecha con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no solo en proyectos, sino como uno de sus pilares importantes en el Congreso para el Centro Democrático.

Uribe se ha opuesto a la llegada de Alfredo Deluque, del partido de la U a la presidencia del Senado. El exmandatario ha dicho que Deluque, supuestamente, recibió beneficios y votó a favor proyectos del Gobierno Petro.

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“Honorio senador dedicado y laborioso, es leal y coherente, ha hecho oposición con argumentos y respeto, es garantista, ajeno a la persecución política. Es mesurado en sus palabras y actitudes. Y fundamentalmente un GRAN SER HUMANO”, expresó Uribe en X sobre su respaldo a la presidencia del Senado.

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