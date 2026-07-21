Primera derrota política para Abelardo De La Espriella en el Congreso

El primer día de sesiones ordinarias del nuevo Congreso dejó un golpe político para el presidente electo, Abelardo De La Espriella, luego de que el Senado eligiera como su nuevo presidente al senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, y no al candidato respaldado por el próximo mandatario, Alfredo de Luque, del Partido de la U.

La elección se definió mediante votación nominal y concluyó con 56 votos para Enríquez frente a 45 para Alfredo Deluque, en una jornada que marcó el inicio de la nueva legislatura.

Uno de los hechos más llamativos fue la coincidencia entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, bancadas tradicionalmente enfrentadas, que terminaron respaldando la candidatura de Enríquez.

Tras conocerse el resultado, integrantes de ambas colectividades celebraron conjuntamente la elección, en un episodio que reflejó las nuevas dinámicas políticas del Congreso.



Honorio Enríquez promete garantías para todas las bancadas

En su primer discurso como presidente del Senado, Honorio Enríquez aseguró que actuará con imparcialidad frente a todas las fuerzas políticas.

"Cuenten con plenas garantías desde esta mesa directiva y en lo personal como presidente del Senado de la República; tanto la oposición como los partidos declarados de gobierno como los independientes recibirán el mismo trato de acuerdo con la Constitución Política y las leyes colombianas", afirmó.La elección representa un desafío para el gobierno entrante, que deberá construir acuerdos en un Congreso donde no cuenta con mayorías propias.

Nicolás Barguil asume la presidencia de la Cámara

En la Cámara de Representantes, la elección transcurrió conforme a los acuerdos políticos previamente establecidos. El representante conservador Nicolás Barguil fue elegido presidente de la corporación con 180 votos de 181 posibles para el periodo legislativo 2026-2027.

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Como primer vicepresidente fue elegido Simón Molina Gómez, del partido Creemos, mientras que Erick Velasco, del Pacto Histórico, ocupará la segunda vicepresidencia.

Durante su intervención, Barguil hizo un llamado a preservar la independencia del Legislativo. "El mejor servicio que esta Cámara puede prestarle al país es ejercer con independencia, equilibrio y responsabilidad las funciones que la Constitución le asigna. Las democracias no se fortalecen cuando las instituciones piensan igual", expresó.

Petro defendió su gestión en su último discurso ante el Congreso

La jornada también estuvo marcada por la última intervención del presidente Gustavo Petro ante el Congreso como jefe de Estado. Durante un discurso cercano a las dos horas, el mandatario presentó un balance de su administración y aseguró que su gobierno deja un país con menores niveles de pobreza y desigualdad.

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Petro afirmó que no existe una crisis de orden público y defendió las reformas impulsadas durante su mandato, especialmente en materia de salud, educación y política social.

Sobre la reducción de la pobreza señaló: "¿Qué tiene de malo que un gobierno haya reducido la pobreza al mínimo en el siglo y en la historia?". En cuanto a educación, sostuvo: "En este gobierno hicimos crecer año tras año la educación, aumentando el presupuesto en un 50 % del 2022."También defendió el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), asegurando que durante su administración aumentó "como nunca".

Respuesta al mensaje de Lidio García

Antes de la intervención del presidente, el entonces presidente del Senado, Lidio García, dirigió un mensaje al mandatario saliente en el que le pidió respetar las instituciones y la decisión tomada por los colombianos en las urnas.

"La democracia tuvo la grandeza de dejar atrás viejas heridas, abrir las puertas de la institucionalidad y permitir que cualquier ciudadano pudiera alcanzar por la vía de la democracia la más alta magistratura del Estado", manifestó García.En respuesta, Petro defendió nuevamente las denuncias que ha realizado en distintos momentos sobre procesos electorales y recordó investigaciones relacionadas con la parapolítica.

Todas las pruebas eran ciertas... el 35 % del Senado de la República terminó preso. No por mí, por la Corte Suprema de Justicia

La oposición cuestionó el balance del Gobierno

Una vez terminó la intervención presidencial y el mandatario abandonó el recinto, los partidos de oposición ejercieron el derecho de réplica.

El representante de Cambio Radical, Julio César Triana, afirmó que el país vivió cuatro años marcados por movilizaciones, problemas de seguridad y cuestionamientos institucionales.

"Esta es la primera vez que un Congreso toma posesión en medio de marchas y protestas promovidas por el propio presidente. Esta es la primera vez que un presidente desconoce el resultado de unas elecciones."Por su parte, el senador del Centro Democrático Andrés Forero pidió al mandatario revisar las cifras presentadas durante su intervención.

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Petro anunció que liderará la oposición

Horas antes, durante un acto público realizado en Bogotá con motivo del 20 de julio, Gustavo Petro confirmó que asumirá la presidencia del Pacto Histórico cuando deje el cargo y aseguró que liderará la oposición al nuevo gobierno.

Además, advirtió que si las reformas laborales son reversadas se promoverá una movilización nacional. "¿Cómo se deroga el decreto del trabajo por horas?... Pues con una huelga general permanente de millones de trabajadoras y trabajadores de Colombia".

