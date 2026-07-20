¿Por qué la cúpula militar no estuvo en discurso de Petro? Esto respondió el presidente

La ausencia de los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional durante el discurso del presidente Gustavo Petro, en el marco del desfile del 20 de julio, generó diversas interpretaciones en el ámbito político. Ante los cuestionamientos, tanto el jefe de Estado como el Ministerio de Defensa emitieron pronunciamientos oficiales para explicar las razones de esta decisión.

El presidente Petro fue el primero en salir al paso de las especulaciones a través de sus redes sociales, donde de forma directa argumentó que la decisión respondió a un principio constitucional de las fuerzas armadas.

Discurso del presidente Gustavo Petro en desfile del 20 de julio Foto: Presidencia

"Porque lo acordé con la cúpula porque la fuerza pública no debe participar en política", afirmó el mandatario.



La explicación del Ministerio de Defensa

Minutos después, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado oficial respaldando la declaración del mandatario y aclarando que la salida de los uniformados estaba planeada desde hace varios días.

Según la cartera de Defensa, la retirada de los oficiales se ejecutó inmediatamente después de finalizar el componente estrictamente militar y policial de la jornada, cumpliendo con las directrices de la Casa de Nariño.



"Tal como lo dispuso el señor presidente de la República, semanas antes de este evento, una vez finalizado el desfile militar y policial, la fuerza pública se retiró del lugar para dar paso a las actividades programadas por la Presidencia de la República", explicó el ministerio.

Petro entrega sombrero de Carlos Pizarro en su último discurso Foto: Presidencia

La institución enfatizó que el procedimiento se realizó con el objetivo de salvaguardar el carácter no deliberante de los uniformados, evitando su exposición en escenarios que pudieran interpretarse como participación política.

El Ministerio de Defensa concluyó su mensaje agradeciendo el apoyo de los ciudadanos durante la conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia e hizo un llamado a la opinión pública.

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"Agradecemos a la ciudadanía informarse a través de los canales oficiales y evitar interpretaciones que distorsionen el respeto y el compromiso irrestricto de la fuerza pública con la Constitución y la institucionalidad", puntualizó la entidad.