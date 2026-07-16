Pacto Histórico no descarta postular presidente al Senado: representante Alejandro Toro

Tras una reunión estratégica con el presidente Gustavo Petro, la bancada del Pacto Histórico ha definido su hoja de ruta frente a la instalación del nuevo Congreso este 20 de julio.

El representante a la Cámara, Alejandro Toro, confirmó en Recap Blu que la colectividad no se siente obligada a elegir "entre las facciones de la derecha" y que, por el contrario, la opción de presentar un nombre propio para liderar el Legislativo está sobre la mesa.

A la pregunta de si la bancada se inclinaría por figuras como Honorio Enríquez para frenar otras aspiraciones, Toro fue enfático en que la decisión no está tomada.

“Nuestra decisión no es si tomamos la decisión entre el uribismo y el abelardismo, podría ser posible postular a alguien del Pacto Histórico o de otra bancada”, reveló, insistiendo en que el objetivo es encontrar a alguien que brinde garantías reales para el proceso legislativo.

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Para el congresista Toro, la disputa actual por el control del Senado y la Cámara es un enfrentamiento ajeno a los intereses del proyecto del cambio.

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“El juego que hoy se está dando casi es un juego de poderes, de tronos, es entre la derecha y la ultraderecha, entre el Centro Democrático y el grupo de los abelardistas”, señaló el representante, calificando la situación como una “pelea de gamonales” motivada por burocracia e intereses particulares.

La prioridad: Defensa de las reformas

El enfoque del Pacto Histórico, ahora en su rol de oposición, se centrará en blindar los avances logrados durante el gobierno de Gustavo Petro.

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El representante explicó que la prioridad es elegir a un presidente del Senado que, al menos, otorgue garantías para debatir proyectos bandera como las reformas laboral, pensional y de salud, además de la nueva reforma tributaria y la prohibición del fracking.

“La pregunta es: ¿qué tipo de presidente al Senado queremos? El que respalde esos proyectos, el que nos dé al menos garantía”, cuestionó Toro, subrayando que no permitirán que la discusión se reduzca a egos o cuotas de poder.

El nuevo mapa de la derecha

Toro también analizó la fractura interna que vive la oposición tradicional, señalando que existe una intención clara de la "ultraderecha" por desplazar al Centro Democrático.

Según su visión, figuras emergentes buscan consolidarse como nuevos líderes a costa de las estructuras existentes.

“Abelardo de la Espriella quiere ser el nuevo líder de la derecha o la ultraderecha en Colombia y si para eso tiene que acabar con el Centro Democrático o acabar con Álvaro Uribe, pues lo va a hacer”, sentenció el congresista.

Petro como líder de la oposición

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Finalmente, el representante se refirió al futuro político del mandatario después del 7 de agosto, expresando su deseo personal de que Gustavo Petro asuma las riendas del partido y de la resistencia constitucional.

“Me gustaría que el presidente Gustavo Petro fuera líder de la oposición y presidente después del 7 de agosto de nuestro partido”, concluyó, aclarando que esta y otras decisiones se definirán formalmente en la Asamblea Fundacional del Pacto Histórico.

Escuche la entrevista aquí: