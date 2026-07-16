"A voto limpio; si perdemos, perdemos": Centro Democrático sobre la presidencia del Senado

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, rechazó los señalamientos sobre una supuesta alianza con el Pacto Histórico para lograr la elección de Honorio Enríquez como presidente del Senado. En entrevista con Recap Blu, el dirigente aseguró que su partido únicamente busca ejercer el derecho que, según afirmó, le otorgan la tradición del Congreso, el llamado código de honor y la Ley Quinta para aspirar a esa dignidad.

Vallejo sostuvo que la colectividad no está buscando acuerdos con el oficialismo y, por el contrario, cuestionó las gestiones que, según dijo, estaría adelantando el Gobierno con otras bancadas.

“El partido Centro Democrático no está buscando al Pacto Histórico para el tema de la Presidencia del Senado (...) No es cierto que el Centro Democrático se esté aliando con el Pacto Histórico para lograr y buscar la Presidencia del Senado”, afirmó.

Cuestionamientos al Gobierno por la elección del Senado

Durante la entrevista, el director del Centro Democrático manifestó que le preocupa una eventual intervención del Gobierno en la elección de la mesa directiva del Senado y aseguró que esa decisión debe recaer exclusivamente en el Congreso.

“Sería muy grave para el precedente de la democracia colombiana que el presidente del Congreso lo elija el presidente de la República (...) Yo creo que eso le hace daño a la democracia”, expresó.Vallejo insistió en que la aspiración de Honorio Enríquez responde a un “derecho legítimo” del partido y no a un interés personal o político. Además, aseguró que, según él, otras colectividades han reconocido esa posibilidad.

“El Centro Democrático no está pidiendo nada extraordinario (...) Estamos ejerciendo un derecho legítimo que entre otras cosas lo reconocen todos los partidos”, señaló.

Publicidad

Ratifican respaldo al Gobierno de Abelardo de la Espriella

Pese a las diferencias alrededor de la Presidencia del Senado, Vallejo afirmó que el respaldo del Centro Democrático al gobierno de Abelardo de la Espriella no está condicionado al resultado de la elección del próximo 20 de julio.

“Nosotros vamos a acompañar y apoyar al doctor Abelardo de la Espriella, independientemente del resultado de lo que ocurra el 20 de julio”, sostuvo.Asimismo, reiteró que la colectividad no ha buscado la Presidencia de la Cámara de Representantes y que su única aspiración ha sido la del Senado, en línea con lo que, según explicó, establece la tradición del Congreso.

Publicidad

Finalmente, el dirigente señaló que las conversaciones con el Gobierno y las demás bancadas continúan, por lo que evitó anticipar un resultado sobre la elección de la Presidencia del Senado. Explicó que en política los acuerdos pueden cambiar en cuestión de horas y aseguró que el Centro Democrático seguirá defendiendo su aspiración hasta la votación prevista para el 20 de julio. No obstante, afirmó que, cualquiera que sea el desenlace, la colectividad respetará la decisión del Congreso y mantendrá su respaldo al gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Si esto es a voto limpio, pues a voto limpio. Y si salimos derrotados, salimos derrotados (...) este partido está ejerciendo un derecho legítimo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: