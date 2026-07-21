Yo Me Llamo 2026: EN VIVO, online y gratis la undécima temporada aquí

La espera terminó y este 21 de julio, a partir de las 8:00 de la noche, regresa uno de los programas favoritos de millones de colombianos como lo es Yo Me Llamo con su undécima temporada. Esta vez, el templo de la imitación tendrá a Elder Dayán Díaz como su nueva ficha, acompañado de Amparo Grisales, Aurelio Cheveroni y el maestro Escola en la búsqueda del doble perfecto.

"Después, el doctor Juan Esteban [Sampedro] me hace la llamada, la recibo con tanta alegría, con tanta emoción, que es la hora y todavía estoy celebrando", expresó Díaz en Caracol Televisión tras conocer la oportunidad de ser jurado de uno de los programas más vistos por millones de colombianos cada noche.

Yo Me Llamo 2026: EN VIVO, online y gratis

Para los amantes de este popular programa, el cual lleva más de una década al aire, podrán verlo EN VIVO, online y gratis gracias a Caracol Televisión, que, a través de su página web, trae toda la programación sin costo alguno para que puedan disfrutar de este y más programas de la parrilla del canal, todo en el siguiente link: https://www.caracoltv.com/senal-vivo

Yo Me Llamo // Foto: Caracol Televisión.

Lo nuevo que traerá esta temporada de Yo Me Llamo

Melina Ramírez y Laura Acuña regresan como las presentadoras de este reallity en donde, según comentaron, habrá más rock en español y nuevos géneros que no se veían antes. Con cuatro jurados, si hay empate en votos a favor y en contra, el participante deberá cantar a capella por continuar en el templo de la imitación.



"Empezando porque tenemos un jurado nuevo que es Elder Dayán Díaz, uno de los herederos de Diomedes Díaz, nada más y nada menos. Luego viene un invitado muy especial: el lobo Aurelio, que otra vez va a hacer de las suyas, pero esta vez con todos los participantes adultos. Tercero, tenemos un montón de talento internacional; es decir, que se inscribieron personas de afuera de nuestro país que vienen a ser dobles exactos de leyendas de la música", declaró Shela Aguilar, gerente de Formatos de Talento del canal.