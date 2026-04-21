Él es Elder Dayán Díaz, el nuevo jurado de Yo Me Llamo: estas son sus canciones

Arrancó el camino para buscar el doble perfecto ante la inminente llegada de la nueva temporada de Yo Me Llamo, que, en conversación en Día a Día, Amparo Grisales dio detalles inéditos de lo que verán millones de colombianos en esta nueva etapa del templo de la imitación en donde habrá sección para niños y adultos.

Lo que más llamó la atención de esta conversación fue la revelación de la ‘Diva’ de que en esta temporada no estará Rey Ruiz, sino que entra en la terna de jurados el artista Elder Dayán Díaz, quien acompañará al maestro Escola y a ella.

"'Yo Me Llamo' es para que ellos vayan a la Escuela, donde tenemos profesores maravillosos para que aprendan y les enseñen lo que nosotros con 'El Maestro' y ahora con Elder Dayán... Viene ahora, el hijo de Diomedes. Elder Dayán Díaz, ahí les suelto pues", dijo.

Elder Dayán // Foto: Instagram @elderdayanoficial

¿Quién es Elder Dayán Díaz, el nuevo jurado de Yo Me Llamo?

Padre de tres hijas y amante de la música desde niño, el oriundo de Fundación, Magdalena, ha creado una carrera en torno al vallenato, género que lo ha acompañado desde antes de nacer por la dinastía de su familia, en especial de su padre: Diomedes Díaz, a quien se le conoce como uno de los artistas más importantes de la historia de Colombia.



Arrancó de manera profesional en la música desde 2006 al lado de sus hermanos y se lanzó como solista en 2009. Fue en 2017, tras la muerte de Martín Elías, en donde comenzó a poner más solido su proyecto y poco a poco fue construyendo sus producciones. Estas son las canciones más famosas de Díaz:

