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Blu Radio  / Nación  / General Erick Rodríguez, que salió durante el gobierno Petro, estuvo en reunión clave con EE.UU.

General Erick Rodríguez, que salió durante el gobierno Petro, estuvo en reunión clave con EE.UU.

El Ministerio de Defensa colombiano defendió su participación en la nueva alianza contra el Gobierno Trump asegurando que la soberanía será respetada.

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General Erick Rodríguez, que salió durante el gobierno Petro, estuvo en reunión clave con EE.UU. //
Foto: X @SecWar
Por: Valentina Herrera
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Actualizado: 12 de ago, 2026

Colombia oficializó su adhesión a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), el componente operativo del llamado Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad impulsada por Estados Unidos para coordinar a países del hemisferio en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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El anuncio se produjo durante el encuentro de la coalición en Panamá, donde participó el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

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“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el decimonoveno miembro (...) A través de El Tigre, Colombia ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes terroristas”, afirmó Hegseth.

Con esta decisión, Colombia pasa a integrar formalmente una alianza que busca llevar la cooperación regional en seguridad a un nivel operativo.

La A3C, considerada su principal herramienta operativa, busca coordinar capacidades militares, compartir inteligencia y desarrollar acciones conjuntas contra los cárteles y otras organizaciones criminales. Antes de la incorporación colombiana, la coalición reunía a Estados Unidos y otros 17 países de la región.

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Para el ministerio de Defensa de Colombia, el ingreso representa un cambio importante en su política de seguridad y en su relación militar con Washington que reafirma el compromiso del país con “una respuesta hemisférica coordinada” frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas que afectan la seguridad regional.

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General Erick Rodríguez, que salió durante el gobierno Petro, estuvo en reunión clave con EE.UU //
Foto: suministrada

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La adhesión también viene acompañada de un nuevo acuerdo bilateral de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos. Según el ministro Jorge Eduardo Mora, se formalizó con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública colombiana y el Departamento de Guerra estadounidense, mediante el intercambio de información, la coordinación de esfuerzos y el fortalecimiento de capacidades operacionales.

El ministro Mora sostuvo que “las amenazas transnacionales no reconocen fronteras” y que ningún Estado puede enfrentarlas de manera aislada. Bajo esa lógica, Colombia pone a disposición de la coalición su experiencia en seguridad y capacidades militares, con especial atención al Pacífico y al Caribe.

Para Washington, la incorporación supone sumar a uno de los países con mayor experiencia operativa en inteligencia, interdicción y combate contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

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Sin embargo, el Gobierno colombiano marcó ese límite aclarando que los acuerdos se sustentan en el respeto por “la soberanía nacional”, la Constitución, el derecho internacional y el ordenamiento jurídico de cada Estado. También señala que la cooperación internacional no sustituye la responsabilidad soberana de Colombia sobre su propia seguridad.

Otro de los datos que deja esta reunión es la presencia del general (r ) Erick Rodríguez, quien salió del Ejército durante el proceso electoral tras denunciar y confirmar que las disidencias estaban “carnetizando” y presionando a las comunidades para votar por un candidato.

Dicha declaración, dada durante un consejo de seguridad en el Meta, habría causado la orden del gobierno Petro de retirarlo de la institución.

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