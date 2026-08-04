Descubren venta ilegal de municiones en unidad militar de Pasto, Nariño

Tras una labor de inteligencia de unidades de la Dijin y Sijin de la Policía, en coordinación con efectivos del Ejército Nacional, capturaron a un suboficial en servicio activo, quien de con acuerdo a las investigaciones, habría sustraído más de 129.000 municiones calibre 5.56 mm, 7. 62 mm, 9 mm, granadas y otros materiales de guerra de uso privativo del Ejército Nacional.

Blu Radio conoció que parte de esta munición fueron, al parecer, vendidas a grupos armados ilegales y las cuales se recuperaron en distintos operativos que realizo la Policía y Ejército en municipios del Pacífico y la cordillera en Nariño.

El suboficial, identificado como Harvey Damián Campos Pérez, fue capturado en una base militar de Carepa, departamento de Antioquia, luego de que un comando de apoyo de combate de contra inteligencia militar y la Fiscalía 2210 penal militar de conocimiento especializado lograran que el juez 1716 penal militar y policial de control de garantías expidiera la orden de captura en contra del militar, el cual había pedido su traslado hace solo diez días para esa parte del país.

Según las investigaciones, Campos Pérez, para el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2024, se desempeñó como servidor público y almacenista de armamento del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 23 - BASPC23, ubicado en el Cantón Militar Boyacá de Pasto, Nariño.



La munición y material de guerra perdidas asciende a 129.652.380 y, al parecer, parte de esas municiones habrían sido vendidos a grupos armados ilegales que tienen presencia en distintos municipios de Nariño, como son la Autodefensas Unidas de Nariño y las disidencias de las Farc, así lo dijo un vocero oficial que solicitó reserva en su identidad.

Al suboficial, la Fiscalía penal militar le imputó los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

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Durante la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento, la fiscal 2210 penal militar reveló el modus operandi del suboficial, quien falsificó firmas de oficiales para lograr dar de baja munición, la cual aseguraba había sido utilizada en la práctica de polígono en los campos de entrenamientos de esa unidad militar.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, el indiciado habría tenido bajo su ámbito funcional la custodia, administración, registro, baja, trazabilidad y soporte documental de material de guerra perteneciente al Ejército Nacional, incluyendo munición calibre 5.56 mm, 7.62 mm, 9 mm, granadas y demás elementos controlados.

La Fiscalía sostiene que, en desarrollo de esas funciones, el indiciado habría permitido, facilitado o realizado actos de apropiación a favor de terceros respecto de munición y material de guerra estatal, especialmente munición calibre 5.56 mm, relacionada con hallazgos internos de pérdida, bajas administrativas, movimientos y soportes documentales presuntamente irregulares.