Operación militar en Nariño deja tres cabecillas del ELN muertos y una mujer capturada

Tres integrantes de la estructura Comuneros del Sur del ELN murieron durante una operación militar desarrollada por tropas del Ejército en la vereda Betania, zona rural del municipio de Mallama, Nariño. En el operativo también fue capturada una mujer y se incautó arsenal de guerra.

Entre los abatidos se encuentran Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias ‘Lalo’ y Carlos Eduardo Álvarez Chamorro, alias ‘Carlitos’, dos hombres considerados por las autoridades como piezas clave dentro de esa estructura armada criminal.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘Lalo’ era el cabecilla logístico de los Comuneros del Sur y llevaba cerca de 15 años en la organización. Las autoridades lo señalan de coordinar el recaudo de extorsiones, garantizar el sostenimiento logístico del grupo y ser uno de los principales determinadores de homicidios en los municipios de Mallama, Ricaurte y Cumbal. Además, organizaba secuestros y citaba a comerciantes para exigirles pagos extorsivos.

Por su parte, alias ‘Carlitos’ era señalado como cabecilla de una comisión armada de la Compañía Jaime Toño Obando, con aproximadamente ocho años dentro de la organización. Según las autoridades, coordinaba acciones armadas, actividades extorsivas y el control territorial en las veredas El Arco y Betania, en Mallama, además de ejercer intimidación y constreñimiento sobre la población civil.



Durante el desarrollo de la operación también fue capturada María Isabel Riascos Chapuen, de 25 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía para el proceso judicial correspondiente.

En el lugar, las tropas incautaron un fusil calibre 5.56, tres pistolas calibre 9 milímetros, un revólver calibre .38, cinco proveedores, 235 cartuchos de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y un equipo GPS, material que, según las autoridades, pertenecería a la estructura armada ilegal.