Hallan caleta de disidencias con municiones y más de 500 minas en Guaviare; hubo intento de asonada

En una operación conjunta desarrollada en Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare, las Fuerzas Militares ubicaron un depósito ilegal que pertenecería a la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. El resultado fue producto de labores de inteligencia y de una acción coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

Durante la operación fueron halladas aproximadamente 500 minas antipersonal improvisadas, 200 kilogramos de explosivo ANFO, 17 granadas artesanales de 60 milímetros, 20 granadas calibre 40 milímetros, un artefacto explosivo improvisado tipo cilindro, 82 detonadores eléctricos, cuatro sistemas de iniciación y 2.500 metros de cordón detonante, además de mecha de seguridad y pólvora negra.

“Las tropas también encontraron 2.521 cartuchos de diferentes calibres y dos proveedores para fusil. También se encontraron elementos de intendencia, comunicaciones, adoctrinamiento y propaganda alusiva a esta organización criminal. Con esta operación afectamos sus capacidades armadas, explosivas, logísticas, comunicacionales, e impedimos que este material fuera utilizado contra las comunidades rurales y la fuerza pública”, agregó el coronel Jorge Armando Niño Saavedra, comandante del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 1.

De acuerdo con información de inteligencia militar, el material encontrado presuntamente sería utilizado para la instalación de artefactos explosivos en puentes, caminos veredales y vías de acceso frecuentadas por comunidades rurales y unidades militares en el departamento del Guaviare y la región del Yarí. Las Fuerzas Militares señalaron que el hallazgo representa una afectación a las capacidades logísticas, explosivas y de comunicaciones del grupo armado.



Durante las operaciones, según las Fuerzas Militares, la comunidad intentó liderar una asonada contra las tropas para evitar la incautación y traslado del material de guerra, sin embargo este logró ser sacado sin inconvenientes.