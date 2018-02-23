Blu Radio Canacol Energy
Canacol Energy
Supersociedades reconoce proceso de reorganización de Canacol Energy en Canadá
El reconocimiento implica que los acreedores tendrán que hacer vales sus derechos ante la justicia canadiense.
EPM tomará acciones legales contra Canacol Energy por cancelar contrato de suministro de gas
Empresas Públicas calificó como inesperada la decisión de la compañía canadiense y descartó que el suministro de gas natural para sus usuarios se vaya a ver afectado.
Canacol cancela construcción de gasoducto por aumento de problemas legales y de seguridad
La compañía pretendía vender gas de su planta en Jobo a EPM.
Estamos muriendo por burocracia, deberíamos estar sacando gas ya: Pumarejo sobre crisis en el Caribe
El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, habló en Mañanas Blu sobre la crisis de gas que se vive en el Caribe colombiano.
Siguen diferencias entre Transmetano y Promigas por contrato que EPM le entregó a Canacol Energy
Martinez Neira Abogados, la firma del exfiscal general de la Nación, radicó una nueva queja ante la Superintendentencia de Industria y Comercio.
Canacol anuncia nuevo descubrimiento de gas natural en Colombia: fue en el pozo Lulo 1
La compañía petrolera anunció el hallazgo de 207 pies de espesor neto contenedor de gas en el pozo Lulo 1.
Daniel Quintero acusa al exfiscal Néstor Martínez de promover investigación a contrato EPM - Canacol
Este millonario contrato para el suministro de gas fue suscrito luego de una licitación pública en 2021.
EPM confirmó visita de la Supercomercio para recaudar información sobre su servicio de gas natural
Las inspecciones también se realizaron en Canacol Energy, en Bogotá, con el fin de verificar la posible violación a la libre competencia por un millonario contrato firmado por ambas compañías en 2021.
Promigas demandará a Canacol por "incumplir acuerdos" sobre gasoducto en la costa
La empresa transportadora afirmó que de manera unilateral fue terminado el proceso de expansión de infraestructura.
Canacol Energy entregará dividendos a sus accionistas
La empresa quiere llegar a producir el 30% de gas en Colombia.