Blu Radio  / Canacol Energy

Canacol Energy

  • Canacol Energy
    Canacol Energy.
    Foto: Canacol Energy
    Economía

    Supersociedades reconoce proceso de reorganización de Canacol Energy en Canadá

    El reconocimiento implica que los acreedores tendrán que hacer vales sus derechos ante la justicia canadiense.

  • 46266_Gas natural / Foto: EFE
    Gas natural / Foto: EFE
    Antioquia

    EPM tomará acciones legales contra Canacol Energy por cancelar contrato de suministro de gas

    Empresas Públicas calificó como inesperada la decisión de la compañía canadiense y descartó que el suministro de gas natural para sus usuarios se vaya a ver afectado.

  • 301496_BLU Radio. Canacol Energy. Foto: Canacol
    BLU Radio. Canacol Energy. Foto: Canacol
    Economía

    Canacol cancela construcción de gasoducto por aumento de problemas legales y de seguridad

    La compañía pretendía vender gas de su planta en Jobo a EPM.

  • Jaime Pumarejo
    Jaime Pumarejo
    Foto: Blu Radio
    Caribe

    Estamos muriendo por burocracia, deberíamos estar sacando gas ya: Pumarejo sobre crisis en el Caribe

    El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, habló en Mañanas Blu sobre la crisis de gas que se vive en el Caribe colombiano.

  • 290631_Blu Radio/ Gas natural Foto: BLU Radio
    Blu Radio/ Gas natural
    Foto: BLU Radio
    Antioquia

    Siguen diferencias entre Transmetano y Promigas por contrato que EPM le entregó a Canacol Energy

    Martinez Neira Abogados, la firma del exfiscal general de la Nación, radicó una nueva queja ante la Superintendentencia de Industria y Comercio.

  • 290631_Blu Radio/ Gas natural Foto: BLU Radio
    Blu Radio/ Gas natural
    Foto: BLU Radio
    Nación

    Canacol anuncia nuevo descubrimiento de gas natural en Colombia: fue en el pozo Lulo 1

    La compañía petrolera anunció el hallazgo de 207 pies de espesor neto contenedor de gas en el pozo Lulo 1.

  • EPM.jpg
    Empresas Públicas de Medellín, edificio Inteligente
    Cortesía: EPM
    Antioquia

    Daniel Quintero acusa al exfiscal Néstor Martínez de promover investigación a contrato EPM - Canacol

    Este millonario contrato para el suministro de gas fue suscrito luego de una licitación pública en 2021.

  • foto-epm-tomada-de-twitter.png
    EPM.
    Foto: Twitter EPM.
    Antioquia

    EPM confirmó visita de la Supercomercio para recaudar información sobre su servicio de gas natural

    Las inspecciones también se realizaron en Canacol Energy, en Bogotá, con el fin de verificar la posible violación a la libre competencia por un millonario contrato firmado por ambas compañías en 2021.

  • 295967_BLU Radio.Gas. Foto: Referencia AFP
    BLU Radio.Gas. Foto: Referencia AFP
    Caribe

    Promigas demandará a Canacol por "incumplir acuerdos" sobre gasoducto en la costa

    La empresa transportadora afirmó que de manera unilateral fue terminado el proceso de expansión de infraestructura.

  • 301496_BLU Radio. Canacol Energy. Foto: Canacol
    BLU Radio. Canacol Energy. Foto: Canacol
    Economía

    Canacol Energy entregará dividendos a sus accionistas

    La empresa quiere llegar a producir el 30% de gas en Colombia.

