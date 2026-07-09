Faltaría más del 7% del gas: Colombia se prepara para el mantenimiento de Spec

En menos de un mes, Spec saldrá a mantenimiento y todavía no aparece todo el gas que necesitará el país para generar energía y mantener encendida a la industria. Así va la búsqueda del gas.

Este 30 de julio, la única planta de importación de gas natural que tiene el país, Spec, saldrá a mantenimiento y Colombia no ha encontrado todavía todo el gas que necesitará para reemplazar lo que no pueda importar durante los cinco días de mantenimiento. La búsqueda continúa.

En Colombia, el gas importado atiende a más del 20% de la demanda del país, lo que incluye hogares, comercios, industrias y plantas de generación de energía eléctrica.

Las plantas térmicas de la región Caribe necesitan 150 millones de pies cúbicos por día para operar. Si no tienen el gas necesario, tendrán que salir de operación y la Costa Caribe podría sufrir un apagón.



Hoy, las plantas térmicas están esperando a que Ecopetrol les asigne todo el gas adicional que pondrá en el mercado (entre 78 y 82 millones de pies cúbicos), pero, aun si eso pasa, les quedarían faltando unos 75 millones de pies cúbicos por día, es decir, un 7,5% de la demanda total de gas natural de Colombia en 2026.

Eso sin contar las necesidades de los demás usuarios, como los hogares que hoy son atendidos con gas importado o la gran industria.

El Gobierno ya estableció una "fila" para la entrega del gas y la industria está en el último lugar. Por regulación, se priorizan las plantas de energía térmica de la Costa Caribe (para mantener la generación de electricidad) y el suministro de gas a los hogares. De hecho, el año pasado la industria tuvo que reducir su demanda de gas, programar mantenimientos y bajar su producción para acomodarse a la escasez. Este año la situación podría ser parecida.

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¿El piloto de El Niño?

El mantenimiento de Spec es la primera prueba de fuego de la crisis energética de Colombia en medio del Super Niño, que va a exigir al máximo la generación de energía térmica, que opera principalmente con gas natural, y el suministro de gas en general.

El Gobierno ya lleva 69 comités CACSE para hacerle seguimiento al fenómeno, pero desde hace semanas los gremios del sector no son invitados a participar. Esta tarde habrá una nueva reunión de seguimiento en la Casa de Nariño.