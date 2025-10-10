Ecopetrol dejará de inyectar gas en sus campos para evitar racionamiento al a industria

Está apareciendo gas para evitar que la industria se quede corta de suministros este fin de semana durante el mantenimiento anual de la planta SPEC, la principal planta de importación de Cartagena, y la cuota de sacrificio la está poniendo Ecopetrol.

"Ecopetrol pondrá a disposición 71 GBTUD de gas adicional, proveniente de un esquema de contingencia que incluye la reducción temporal de reinyección en campos y el uso eficiente del recurso energético", aseguró el Ministerio de Minas y Energía en un comunicado.

Esto quiere decir que la compañía va a poner primero al mercado nacional del gas natural que a sus propios intereses. La inyección de gas natural en los campos petroleros es una de las técnicas utilizadas para facilitar y aumentar la producción de crudo.

De momento, no se conoce qué campos se verán afectados con la decisión ni qué impacto puede darse sobre su producción.



El plan de contingencia no termina ahí. Ya fueron notificadas TermoYopal y Termomechero de que no tendrán suminsitro de gas natural este fin de semana y no podrán despachar electricidad. La energía para el departamento de Casanare vendrá de las hidroeléctricas en otras regiones del país.

Además, el Ministerio de Minas y Energía puso sobre la mesa un esquema de incentivos para que las industrias y grandes consumidores reduzcan su consumo de energía eléctrica y así podamos ahorrar gas.

Desde este viernes la minsitra encargada de la cartera Karen Shutt despacha desde el cerebro del sistema eléctrico: la sede de XM en Medellín. Desde allí el objetivo del Gobierno es asegurarse de que el país pueda tener tanto electricidad como gas natural.

La Superintendencia de Servicios Públicos, por su parte, desplegó equipos técnicos para supervisar la operacción de las plantas de energía térmica y los trabajos de mantenimiento en Spec.

El mantenimiento de Spec no tiene nada de rutinario en esta oportunidad y la situación podría ser más compleja en octubre próximo.

Hoy el suminsitro de gas natural es una fuente de preocupación para la industria.

La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la Andi señala que los industriales, en promedio, apenas tienen asegurado el 51.9 % del gas que van a necesitar en sus plantas para el próximo año. Además de eso, por cuenta de la falta de gas, los empresarios están esperando un aumento en los precios del gas del 51.9%.

Hoy en el país hay unos 10 proyectos de importación de gas natural en distintas etapas de desarrollo, de momento solo hay dos con decisones de inversión y solo uno se está construyendo en la actualidad (La ampliación de Spec).