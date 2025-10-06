Ecopetrol desarrollará terminal de regasificación en Coveñas para fortalecer la seguridad energética

Ecopetrol desarrollará una terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en el Terminal Marítimo de Coveñas, Sucre, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética de Colombia y garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda de este energético en los próximos años.

El proyecto contempla el uso de una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), que recibirá cargamentos de gas natural importado para su posterior inyección al Sistema Nacional de Transporte (SNT). Esta infraestructura permitirá disponer de un nuevo punto de entrada de gas en la Costa Caribe, que conectará con el interior del país y asegurará un suministro confiable para hogares, industrias y el transporte público.

De acuerdo con Ecopetrol, la elección de Coveñas como sede del proyecto se basó en los resultados de estudios técnicos realizados junto con expertos internacionales durante 2025. Dichos análisis evaluaron factores como la profundidad del mar, las condiciones metaoceánicas, la configuración de los cuerpos de agua, la topografía del área y las condiciones operativas, concluyendo que Coveñas ofrece ventajas competitivas en tiempos de entrada y viabilidad técnica frente a otras alternativas.

Ecopetrol: análisis de la crisis y futuro energético en Colombia Foto: Ecopetrol

El proyecto aprovechará la infraestructura marítima offshore ya existente —originalmente destinada al manejo de crudo—, que será adecuada para el recibo y la regasificación de gas natural. Para ello, Ecopetrol y su filial Cenit obtuvieron la autorización ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y avanzan en los trámites de concesión portuaria, permisos marítimos y habilitaciones aduaneras.



Con esta iniciativa, el Grupo Ecopetrol busca consolidar un hub estratégico de gas natural en la Costa Caribe, clave para garantizar la autosuficiencia energética del país y respaldar la transición hacia fuentes más limpias.

El próximo 14 de octubre se abrirá el proceso vinculante para la contratación de los servicios de regasificación de la unidad flotante, el cual será público y abierto a todos los interesados. Se espera que antes de finalizar el año 2025 inicie la comercialización del gas natural regasificado destinado a atender la demanda nacional.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, destacó que este proyecto representa “un hito decisivo para la seguridad energética de Colombia en el corto plazo” y que será un activo estratégico que respaldará la integración de energías renovables y la confianza en el abastecimiento presente y futuro del país.