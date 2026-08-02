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Mantenimiento de la regasificadora SPEC avanza al 79 %, confirma Minminas

El ministro Edwin Palma manifestó que sobre la medianoche se espera alcanzar el 86 %, para entrar a la etapa final del cronograma de mantenimiento.

El ministro de Minas Edwin Palma en Barranquilla
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante la reunión de este domingo en la planta de Termoflores, en la capital del Atlántico.
Ministerio de Minas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Desde Barranquilla el ministro de Minas, Edwin Palma, informó que el mantenimiento programado de la regasificadora de SPEC va en un 79 %. Señaló el funcionario que los trabajos mecánicos concluirán al mediodía de este lunes, dando paso a la fase de enfriamiento previa a la entrada en operación.

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Precisamente en la sede de Termoflores, en Barranquilla, el ministro Palma hizo el anuncio, después de encabezar una nueva reunión con el Consejo Nacional de Operación de Gas, para evaluar el avance del mantenimiento programado de la regasificadora de SPEC en Cartagena.

Entre las conclusiones de la reunión, el Ministerio de Minas informó que hasta las 6:00 de la mañana de este domingo 2 de agosto se registra un 79 % de avance en los trabajos, incluyendo las actividades de puesta en operación de la planta.

“Sobre la medianoche se espera alcanzar el 86 %, ingresando a la etapa final del cronograma”.

Agregó el Ministerio que los trabajos mecánicos concluirán al mediodía de este lunes, para luego iniciar la fase de enfriamiento previa a la entrada en operación.

“El mantenimiento, iniciado el 30 de julio, finalizará sobre la medianoche del 3 de agosto, cumpliendo el 100 % de la programación prevista y sin novedades”.

Por último, el ministro Palma destacó que el suministro de gas y energía en todo el país está garantizado.

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