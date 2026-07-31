Proyecto del Gobierno permitiría limitar o suspender exportaciones de energía en períodos de escasez

En un proyecto de resolución expedido por el Ministerio de Minas y Energía, la entidad busca establecer un marco permanente de medidas para garantizar que Colombia pueda mantener el suministro de energía cuando el sistema enfrente períodos de escasez energética, como los ocasionados por el fenómeno de El Niño, las sequías prolongadas, la baja disponibilidad de generación o fallas importantes en la infraestructura eléctrica.

El objetivo es evitar que, cada vez que ocurra una emergencia, el Gobierno tenga que expedir una nueva resolución, permitiendo que las medidas ya estén definidas y solo deban activarse mediante una circular del Ministerio.

Una de las medidas que más llama la atención es la posible suspensión o limitación de las exportaciones de electricidad. Es decir, el Ministerio de Minas y Energía, durante períodos de escasez hidrológica y mediante una circular, podría suspender total o parcialmente las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con los países vecinos.

Esto también implicaría la implementación de alternativas de generación de energía para atender dichas exportaciones. Además, MinMinas tendría la facultad de reactivar o modificar los esquemas de exportación conforme evolucionen las condiciones del sistema eléctrico colombiano.



El proyecto de resolución explica que Colombia depende en más de un 60 % de la generación hidroeléctrica, por lo que, cuando disminuyen los niveles de los embalses debido a la baja hidrología, aumenta el riesgo de desabastecimiento. Recuerda que durante el fenómeno de El Niño de 2023 y 2024 el Gobierno implementó medidas extraordinarias para garantizar el suministro eléctrico y concluye que esas herramientas demostraron ser efectivas.

Por esa razón, ahora pretende convertirlas en un mecanismo permanente que pueda activarse de forma rápida y coordinada cuando vuelva a presentarse una situación similar.

¿Cuáles serían las otras medidas?

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Otra de las medidas consiste en que, durante una emergencia energética, el Ministerio podrá ordenar que las plantas térmicas produzcan una cantidad mínima de energía con el propósito de ahorrar agua en los embalses y preservar las reservas hídricas. Esa referencia de generación será calculada con base en las recomendaciones del Centro Nacional de Despacho (CND), teniendo en cuenta la disponibilidad de las plantas, el comportamiento de los aportes hídricos y las necesidades del sistema, y podrá actualizarse semanalmente o cuando las condiciones lo requieran. Si el mercado no alcanza por sí solo esos niveles de generación, el CND podrá intervenir para garantizar que se cumplan las metas establecidas.

El proyecto también contempla que las plantas de generación que entreguen energía adicional durante estos períodos de estrechez reciban una remuneración por el respaldo prestado al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este reconocimiento también cobijará la energía excedentaria entregada por autogeneradores y cogeneradores cuando contribuya a atender la demanda nacional.

Torres de energía Foto: AFP

El documento también plantea mecanismos para reducir el consumo de energía. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá diseñar un esquema mediante el cual los usuarios que voluntariamente disminuyan su consumo durante una emergencia puedan recibir una remuneración económica. Mientras ese mecanismo definitivo entra en funcionamiento, el Ministerio podrá activar un esquema temporal basado en las señales de escasez del sistema.

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Además, el proyecto de resolución permitiría habilitar de manera temporal la entrega de excedentes de generación al Sistema Interconectado Nacional y autoriza a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) a otorgar conexiones temporales para proyectos de generación, cogeneración, autogeneración y otros desarrollos que puedan inyectar energía a la red durante los períodos de estrechez energética, siempre que no se comprometa la seguridad y confiabilidad del sistema.

Otro de los objetivos de la iniciativa es proteger a los usuarios frente a los incrementos en el costo de la energía. Para ello, la resolución ordena a la CREG crear mecanismos que permitan a los comercializadores contratar energía directamente y depender menos de la bolsa de energía, donde los precios suelen aumentar durante las emergencias.

Mientras se desarrolla ese mecanismo, MinMinas podrá autorizar temporalmente modalidades de contratación directa para disminuir la exposición de los usuarios regulados a esos altos costos. Además, la CREG podrá modificar temporalmente algunos componentes de la fórmula tarifaria para amortiguar el impacto que las variaciones del precio de la energía tendrían sobre las facturas de los consumidores, procurando al mismo tiempo mantener la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras.

Este proyecto de resolución establecería que todas estas medidas tendrán un carácter permanente desde el punto de vista normativo, pero solamente podrán aplicarse cuando exista una situación que ponga en riesgo el suministro eléctrico, como sequías extremas, el fenómeno de El Niño, una disminución de la oferta de generación o una afectación importante de la infraestructura del sistema.

"La activación de las medidas se sustentará en el análisis eléctrico y energético elaborado por el Centro Nacional de Despacho (CND) y, una vez habilitadas por el Ministerio mediante circular, el CND podrá modular operativamente sus parámetros dentro de los límites definidos por el Ministerio, con el único propósito de garantizar la continuidad en la atención de la demanda y la confiabilidad del SIN", asegura el documento.

MinMinas argumenta que la posible limitación de las exportaciones de electricidad, junto con el resto de las medidas, busca garantizar la soberanía y la seguridad energética del país, así como el abastecimiento de la demanda interna.