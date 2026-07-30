Acolgen rechaza "estigmatización" del Gobierno en pleno fenómeno de El Niño

El gremio de las generadoras de electricidad, Alcolgen, se está quejando esta jueves de una estigmatización por parte del Gobierno nacional que ha intensificado sus actuaciones contra el sector en un momento en que el país se aproxima al fenómeno de El Niño y la posibilidad de tener un apagón de electricidad.

El pronunciamiento del gremio se da justo después de que la Superintendencia de Servicios Públicos publicara un informe según el cual los colombianos han pagado a las generadores más de $97 billones a través del cargo por confiabilidad.

"¿Cómo es posible que después de 20 años de un esquema de confiabilidad se hable de apagón cuando los usuarios del servicio de energía les han entregado 97 billones a las empresas de generación”, dijo el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón.

Sin embargo, para las generadoras aquí hay una actuación deliberada desde el gobierno que ha incluido también una 'presión' desde la Superintendencia de Industria y Comercio que le está siguiendo la pista a los precios de la energía en la bolsa mayorista.



"La pregunta es inevitable: ¿por qué, a pocos días de terminar este Gobierno, se pretende instalar la idea de que las empresas generadoras son responsables de los problemas del sistema eléctrico? Los hechos muestran una realidad muy distinta", escribió la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez.

Según Acolgen, la situación actual es una consecuencia del retraso en la construcción de nuevos proyectos de generación de energía y también de nuevos proyectos de transmisión de energía.

Hoy el país tiene menos energía firme (es decir con compromisos de entrega del cargo por confiabilidad) de la que realmente necesita. A eso se sumará la presión climática por cuenta de la sequía que se aproxima y que podría ser una de las más severas de los últimos 50 años.

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"Los riesgos que enfrenta el sistema eléctrico no nacieron de las ofertas de las empresas. Son consecuencia de intervenciones antitécnicas en el mercado, cambios abruptos en las reglas de juego, retrasos en generación y transmisión, ausencia de señales suficientes para invertir en energía firme, cuellos de botella no resueltos y una deuda creciente con los generadores que amenaza la sostenibilidad financiera del sistema", agregó Gutiérrez.

El gobierno actual ha tenido una muy compleja relación con las empresas del sector. El gobierno de Gustavo Petro intentó, en varias oportunidades, intervenir en la estructura de precios de la energía eléctrica incluso con decretos que luego fueron demandados. Además, se impuso una sobretasa adicional al impuesto de renta para las hidroeléctricas.