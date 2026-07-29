Impulsan restauración ecológica para mitigar efectos de El Niño en Barrancabermeja

La Alcaldía de Barrancabermeja anunció el acompañamiento a una estrategia de restauración ecológica que busca proteger los ecosistemas rurales y reducir los impactos del fenómeno de El Niño mediante la reforestación de entre 500 y 700 hectáreas con especies forestales nativas.

La iniciativa es liderada por Ecopetrol como parte del cumplimiento de las obligaciones de su Plan de Manejo Ambiental y contempla la intervención de predios ubicados en los seis corregimientos del distrito. En total, cerca de 4.800 predios rurales distribuidos en 72 veredas podrán postularse para hacer parte del programa.

La convocatoria está dirigida a propietarios, poseedores, juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, gremios, productores agropecuarios y personas jurídicas que cuenten con terrenos rurales con áreas de importancia ecológica susceptibles de restauración.

Desde la Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca de la Alcaldía se brindará acompañamiento técnico a los interesados para verificar el cumplimiento de los requisitos y facilitar el proceso de inscripción.



"Desde la Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca estamos haciendo el acompañamiento para que las personas interesadas validen los requisitos y puedan postular sus predios. Nuestro equipo brindará asesoría durante el proceso para facilitar la participación en esta convocatoria", señaló Juan Vásquez, funcionario de esa dependencia.

Entre los requisitos se encuentra acreditar la sana tenencia o posesión del predio y demostrar que el terreno cuenta con áreas de importancia ecológica aptas para desarrollar procesos de restauración.

Una vez recibidas las postulaciones, Ecopetrol verificará la información y seleccionará los predios que cumplan con las condiciones establecidas. Posteriormente, suscribirá acuerdos voluntarios de conservación ambiental con los beneficiarios.

Publicidad

La petrolera asumirá la totalidad de los costos de siembra, mantenimiento y monitoreo de las áreas intervenidas, por lo que los participantes no deberán realizar aportes económicos para ejecutar las acciones de restauración.

La alcaldía destacó que esta alianza permitirá recuperar ecosistemas estratégicos, fortalecer la protección de los recursos naturales y aumentar la resiliencia del territorio frente a los periodos de sequía asociados al fenómeno de El Niño, promoviendo un desarrollo rural más sostenible en Barrancabermeja.