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Energía en Colombia: deudas del gobierno y un severo fenómeno de El Niño amenazan las tarifas

A la crisis financiera se suma el desafío climático. Manzur explicó que el país se enfrenta a un Niño "superfuerte", posiblemente "el más severo de la historia".

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Foto: ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 28 de jul, 2026

El sector eléctrico en Colombia atraviesa un momento crítico que su propio gremio ha calificado como una "tormenta perfecta". José Manzur, presidente de Asocodis, alertó en entrevista sobre la peligrosa convergencia de una millonaria deuda estatal con las empresas prestadoras y la llegada de un Fenómeno del Niño que promete ser histórico en su severidad.

Una deuda que asfixia la operación

La situación de liquidez de las empresas distribuidoras y comercializadoras es alarmante. Según Manzur, la deuda acumulada del Gobierno nacional y otros entes con el sector asciende a aproximadamente 7 billones de pesos.

Esta cifra se desglosa en subsidios no pagados (900.000 millones), saldos de la "opción tarifaria" heredados de la pandemia (1,9 billones), deudas de usuarios oficiales territoriales (1,5 billones) y la deuda específica de la empresa intervenida Aire, que suma cerca de 2,7 billones de pesos.

"Necesitamos es un apoyo fundamental por parte del Gobierno nacional... si no vamos a tener grandes dificultades", sentenció Manzur, haciendo énfasis en que gran parte de estos recursos son vitales para que los generadores térmicos compren el combustible necesario para enfrentar la sequía.

Energía eléctrica en Colombia.
Energía eléctrica en Colombia.
Foto: RG Distribuciones.

El impacto del Fenómeno del Niño y la infraestructura

A la crisis financiera se suma el desafío climático. Manzur explicó que el país se enfrenta a un Niño "superfuerte", posiblemente "el más severo de la historia".

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Esta situación encuentra al sistema con una "estrechez entre la oferta y la demanda", debido a que los proyectos de generación y transmisión no han entrado en operación según lo previsto por retrasos en consultas previas y problemas de seguridad.

Esta presión ya se refleja en cortes menores o "demanda no atendida" en regiones como la Caribe, debido a sobrecargas en redes que ya están copadas

"En algunas regiones del país se está viendo afectado eso... básicamente por limitaciones en la red y los altos consumos que se están dando", explicó el dirigente gremial.

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Tarifas y el llamado al ahorro

Aunque Manzur destacó que en los últimos dos años las tarifas han mostrado una tendencia decreciente, advirtió que el panorama cambiará pronto.

El uso intensivo de termoeléctricas y la exposición a la bolsa de energía (que en casos como Aire llegará al 70% en enero) impulsarán los costos al alza. "Lo preocupante en este momento, en estos próximos meses, es que la tarifa, lamentablemente se va a afectar".

Escuche aquí la entrevista:

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