Senadores de Centro Democrático piden al nuevo Gobierno reactivar el fracking en Colombia

Los senadores Óscar Villamizar y Juan Espinal, integrantes del partido Centro Democrático, enviaron una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y a la ministra designada de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda. En la misiva, le piden al nuevo Gobierno que permita el uso de la técnica de fracking para explotar yacimientos no tradicionales de petróleo y gas tan pronto asuma el mando.

El objetivo principal de esta propuesta es que Colombia vuelva a producir todo el combustible que consume y recupere su independencia energética. Los congresistas consideran que tomar este paso debe ser una de las prioridades de la nueva administración para evitar que el país dependa de compras en el exterior.

Según lo que argumentan, las reservas actuales de gas en el país solo alcanzarán para unos 5,9 años más. Esta escasez ha obligado a Colombia a importar cada vez más gas, lo cual pone en peligro el suministro continuo y económico de energía para millones de familias e industrias.

Además, explicaron que en Colombia ya existen leyes y reglas claras para realizar esta actividad de manera legal. Aseguran que normas aprobadas desde 2013 y 2014, ratificadas por la justicia en 2022, dejan las puertas abiertas para trabajar comercialmente sin ningún problema legal.



Debido a estas normas vigentes, los senadores sostienen que no es necesario esperar más tiempo haciendo pruebas o proyectos piloto iniciales, puesto que las empresas del sector energético podrían arrancar directamente con la producción comercial de estos recursos de forma inmediata.

Finalmente, los congresistas insistieron en que el debate sobre el fracking lleva más de diez años estancado mientras el tiempo se está acabando.

