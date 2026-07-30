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Abelardo De La Espriella anuncia nombramientos en Parques Nacionales, ANI y FNA

El presidente electo Abelardo De La Espriella dio a conocer tres nombramientos de entidades.

De La Espriella
Aberlado De La Espriella
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

El presidente electo Abelardo De La Espriella estuvo en Bogotá este jueves adelantando el empalme territorial con alcaldes y el gobernador de Cundinamarca.

Al terminar la reunión con los mandatarios locales, De la Espriella anunció tres nombramientos importantes.

Sandra Bessudo, quien creó y dirigió la Fundación Malpelo, va a ser la directora de Parques Nacionales Naturales.

Ricardo Ayerbe estará al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Ayerbe fue concejal de Medellín y tiene una maestría en Gobierno y políticas públicas.

Por último, De La Espriella anunció que Marco Acosta será el presidente del Fondo Nacional del Ahorro.

Fondo Nacional del Ahorro - FNA
Fondo Nacional del Ahorro - FNA.
Foto: FNA

De La Espriella también anunció que al bloque de seguridad que implementará durante su gobierno en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali se va a sumar Soacha.

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