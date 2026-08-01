Trabajos en la planta de regasificación de Cartagena van en un 59%: MinMinas

En el centro de control de Air-e, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se reunió con el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO Gas), para hacerle seguimiento a los trabajos de mantenimiento que se realizan en la planta de regasificación SPEC de Cartagena.

Al respecto, el funcionario reportó un avance en el tercer día de mantenimiento del 59% versus el 54% de lo planeado en la planta de regasificación de Cartagena SPEC. Señaló Palma que esperan terminar el día en un 76% de los avances.

“Todas las condiciones se mantienen normales y el suministro de gas está bien, igual que la prestación del servicio de energía eléctrica, incluso, ha sido satisfactorio el comportamiento de la demanda, que ha estado por debajo de lo pronosticado hasta las 11 de la mañana. Esperamos que se mantenga así”.

Desde Barranquilla atendimos el CNO de gas, reportamos un avance en el mantenimiento del 59% vs 54% planeado. Esperamos terminar el día en 76%.



Prestación del servicio y suministro de gas en condiciones normales. Suministro de energía eléctrica en condiciones normales.



Hasta… https://t.co/Ql7dp6kku3 — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) August 1, 2026

El ministro Palma también hizo un llamado al ahorro y recordó que ayer quedó en firme la medida regulatoria que establece una disminución de hasta el 40% del valor de la factura a los hogares que ahorren un 30% de lo que venían consumiendo, pero también se va a sancionar al que derroche energía.



Las nuevas disposiciones regulatorias del Gobierno establecen un programa nacional de incentivos al uso eficiente de la energía eléctrica para reducir la demanda durante períodos de estrechez energética como el actual y proteger la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional, destacó el Ministerio.

“Las familias y usuarios que logren disminuir significativamente su consumo de energía podrán obtener reducciones de hasta el 40% en el valor de su factura, mientras que quienes sobrepasen su consumo de referencia asumirán un cobro adicional proporcional al exceso registrado. Así, por ejemplo, un usuario que incremente su consumo en un 30% pagará un 30% adicional sobre ese sobreconsumo”, informó esa cartera en un comunicado.

Hay que recordar que el mantenimiento programado de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), en Cartagena, comenzó este jueves 30 de julio y finalizará el próximo lunes 3 de agosto.