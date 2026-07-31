Hemos visto un aumento preocupante: Minminas sobre consumo de energía durante mantenimiento de SPEC

Desde Cartagena, donde este viernes hizo seguimiento a la parada técnica de la regasificadora de Gas Natural Licuado SPEC, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, alertó que, pese a los intensos llamados al uso racional de la energía, continúa el aumento preocupante de la demanda en el Caribe.

El jefe de la cartera de Minas señaló que, precisamente durante los dos días de mantenimiento programado de la regasificadora, que describió casi como una especie de piloto de lo que se vivirá durante la etapa más crítica del Fenómeno del Niño, los indicadores en varios departamentos siguen en rojo.

“Uno entiende, pues, por las temperaturas, pero estos cinco días seguramente, como lo hemos venido diciendo, serán el preámbulo de lo que vamos a vivir en el Fenómeno del Niño, que va a estar, como lo ha dicho la autoridad climática, intenso y largo, y eso requiere de medidas de mucha cooperación, de solidaridad entre todos los agentes, porque si cada quien actúa con individualismo, pues obviamente fracasaremos como sociedad, como Nación, y lo que necesitamos es pasar este evento climático que, como se ha dicho por parte de la autoridad climática, será muy intenso”, señaló.

El MinMinas detalló también que, además de la resolución de la CREG con la que buscan incentivar el ahorro y castigar el derroche de energía, y la hoja de ruta que dejarán al Gobierno entrante para hacerle frente al Fenómeno del Niño, trabajan para dejar la mayor cantidad de energía posible al sistema.



“Es importante promover la cultura del ahorro de energía en los meses que vienen porque, insisto, hay que pasar juntos al otro lado del Fenómeno del Niño. Y hemos, es decir, queremos y hemos, en esas medidas regulatorias, queremos meter toda la energía que podamos al sistema, toda la energía solar, todo el kilovatio de energía es importante, pero también necesitamos incidir en la demanda, y por eso también hemos demandado medidas regulatorias para fomentar el ahorro, para que se desconecten incluso algunos consumidores de energía del sistema, y para poder tener el balance, la estabilidad del sistema, para que todo el país pueda pasar al otro lado del evento climático”, agregó.

Por su parte, el gerente de Afinia, Ricardo Arango, explicó que el consumo de energía en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre fue de más de 45.000 MWh, que, en otros términos, equivale al consumo de cinco meses de energía de una población de 121.000 habitantes.

“En estos días estamos observando una extrema demanda que ha superado en más de 200 megavatios la demanda que teníamos estimada. Se hace una revisión de la demanda permanentemente en la mañana y en la tarde, y tenemos un reporte que nos indica que, en este momento, en zonas de Córdoba y Sucre, así como en zonas del Cesar, en diferentes horarios, pero en zonas pico, están generándose unas desviaciones en la demanda, generando, como lo mencionaba el señor ministro, pues una demanda muy por encima”, reveló el gerente de la filial de EPM en el Caribe.

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De acuerdo con Arango, el comportamiento de la demanda durante estos días será fundamental de cara a lo que sucederá en el país en el último cuatrimestre del año.

“Tenemos que aprovechar este piloto porque el otro no va a ser piloto, esto va a ser casi que un simulacro de esas situaciones que vamos a enfrentar más adelante, sobre todo hacia el último cuatrimestre del año. Entonces, aprovechemos en este momento, tomemos conciencia, seamos solidarios. Es que, si no somos solidarios, no vamos a salir adelante. Entre todos podemos ser más grandes que el Niño, pero, como lo decía el señor ministro, que me parece el mensaje fundamental, pensemos en los demás”, dijo.

Entretanto, el Ministerio de Minas informó que el mantenimiento de la regasificadora ya alcanza un 45 %. Se espera que hacia la medianoche de este viernes se cumpla la meta programada del 52 %.