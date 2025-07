Rodallega sorprende a hinchas de Santa Fe con importante anuncio tras ser campeón

Los hinchas de Independiente Santa Fe quedaron sorprendidos con una declaración que realizó Hugo Rodallega luego de coronarse campeón de la Liga BetPlay 2025-I ante Medellín en una definición de película que tuvo al goleador como protagonista, pese a que estaba lesionado.

El delantero de 39 años reveló con cuál equipo le gustaría terminar su carrera profesional y, en primera instancia, no es Santa Fe. De hecho, el presidente del club cardenal, Eduardo Méndez, conoce el deseo de Rodallega, según contó el número 11.



¿Dónde se retirará Hugo Rodallega?

En entrevista con el 'Gato' Arce, el exdelantero de la Selección Colombia manifestó que le gustaría jugar su último partido como jugador profesional vistiendo la camiseta del Deportes Quindío, donde empezó su carrera en Colombia.

Afirmó que esa sería su primera opción, por lo que, incluso, jugaría gratis con el Quindío y sin importar si está en la primera o segunda división del fútbol colombiano.

"No me importa si está en la B, si está en la A. Si yo voy y me dan la posibilidad de firmar seis meses, tres meses, no sé cuánto, pero terminar así sea profesionalmente mi último partido con la camiseta del Quindío", dijo.

🗣 Hugo Rodallega sobre su futuro en #SantaFe y poder vestir la camiseta del Quindío por última vez.



Rodallega aclaró que si no puede cumplir con ese deseo, sería feliz de terminar su carrera con Santa Fe, equipo con el que está agradecido y feliz por todo lo que ha vivido. Reveló que también se está trabajando con el presidente Méndez en la posibilidad de quedar vinculado con el club después de que cuelgue los guayos.

"El presidente ha sido una gran persona y él está manejando una posibilidad de que yo quede vinculado al club, así que es imposible moverme de acá", añadió.

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe Foto: Santa Fe

¿Por qué se habla de retiro?

Rodallega ha expresado en diferentes oportunidades que al inicio del 2025 ya estaba pensando en el retiro y en así los jóvenes tuvieran más oportunidades en el equipo. Sin embargo, sus propios compañeros le pidieron que se quedara y los resultados hablaron por si solos: 16 goles en la liga, goleador de Colombia, capitán y campeón a sus 39 años.

Además, le quedan seis meses de contrato con Santa Fe y no descarta jugar un poco más, pues el león clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por el momento, Rodallega se está recuperando de una fractura en la nariz y la lesión muscular que sufrió en la final de la liga, por lo que estará un poco alejado de las canchas en el inicio de este segundo semestre del 2025.