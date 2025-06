Presidente de Santa Fe sobre Falcao: “Está dolido por la derrota; nosotros no nos quejamos”

Este jueves, Santa Fe venció a Millonarios 2-1 en El Campín, Bogotá, y logró el pase a la final de la Liga colombiana, en la que se enfrentará a Independiente Medellín. Este partido no fue la excepción y estuvo lleno de polémica durante y después, cuando los jugadores dieron sus declaraciones.

Uno de los más críticos fue Falcao García, quien en rueda de prensa mostró su descontentocon algunas de las situaciones que se dieron en el juego, como el primer gol, que hinchas aseguran fue fuera de lugar, pero que el árbitro Andrés Rojas pitó como legitimo.

“Así me den 50.000 fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre, ante la duda, era en contra nuestra y cuando había que revisar, nunca revisaron. Que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales (…) Todo el torneo, ante la duda, era en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia; no me importa un carajo”, dijo El Tigre.

TE AMO RADAMEL FALCAO GARCÍA pic.twitter.com/lU29uKOX5s — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) June 20, 2025

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, se pronunció al respecto en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio. En primer lugar, aseguró que el plantel está tranquilo y, ahora, tras ganar, un poco “ansiosos” por la gran final contra el DIM.

Además, recalcó que están felices, pese a que las directivas no pudieron entrar a las a los palcos del estadio previo al partido por un error de logística con las boletas. Esto, incluso, se hizo viral porque el momento quedó grabado en video.

Al ser preguntado por la dura reacción de Falcao y si le sorprendieron esas declaraciones, respondió que no y que lo entiende, pues es parte de la ‘calentura’ de un partido como este y por la derrota, entendiendo que Millonarios quería también la victoria.

“Creo que él estaba dolido, sentido. El resultado afecta de pronto en su momento y en ese instante, que estaba terminando un partido acalorado. Creo que él es consiente que los árbitros, así como de pronto él considera que nos han ayudado, también considerará en su momento que lo han ayudado; todo cambia”, puntualizó Méndez.

En ese sentido, se refirió a la importancia de la disciplina y el respecto entre equipos. En respuesta a las declaraciones de otros jugadores y presidentes, enfatizó que el fútbol debería ser un ambiente de cordialidad y camaradería, pidiendo un cambio de mentalidad entre los diferentes clubes y sus seguidores.

Hablando sobre la boletería para la final, el presidente Méndez explicó que se priorizará a los abonados y que habrá un incremento mínimo en comparación con la final del año pasado. Aclaró que se estará trabajando para solucionar el tema de boletería y garantizar el acceso a los fanáticos.

Nosotros no nos quejamos, ya pasó, ya se jugó y claro, sabemos que la derrota duele y Falcao en su momento estaba un poco dolido; él es un profesional y la derrota le duele como a cualquier profesional añadió.