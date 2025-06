Esposa de Falcao critica el arbitraje en el clásico: "Hasta yo que no soy experta"

La esposa de Radamel Falcao García, Lorelei Tarón, se sumó a las críticas del jugador embajador al arbitraje del clásico del pasado jueves, que terminó con victoria para Independiente Santa Fe y, con ello, el equipo cardenal clasificado a la final del primer semestre de la Liga Betplay.

A través de las historias en su cuenta de Instagram, Lorelei compartió un breve texto en el que dejó ver su inconformismo con el arbitraje del juego: "Hasta yo que no soy experta en fútbol entiendo bien esta línea", escribió, acompañando la frase con una imagen del VAR en la polémica jugada que derivó en uno de los goles del equipo cardenal.

Publicación de esposa de Falcao contra el arbitraje

Publicación en historias de Instagram por polémica en el clásico bogotano. Foto: Instagram Lorelei Taron.

De esta manera, Lorelei Taron se sumó a las críticas que, luego del partido, en plena rueda de prensa, lanzó también el propio jugador embajador, Falcao García: No entendemos la serie de situaciones que no se fueron dando en el encuentro”. El delantero lamentó la expulsión de Daniel Ruiz, pieza clave del equipo, y cuestionó el primer gol del rival, del que aseguró “hay dudas”.

Sin embargo, su crítica más fuerte fue dirigida al sistema arbitral y, en particular, al VAR. “Así me den 50.000 fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”, declaró Falcao, al denunciar que “siempre ante la duda era en contra nuestra y cuando había que revisar, nunca revisaron”. También acusó al cuerpo arbitral de perjudicar sistemáticamente a Millonarios: “En Manizales nos robaron dos penales… Todo el torneo fue en contra de Millonarios”, aseveró.

El ‘Tigre’ no se guardó nada y arremetió incluso contra quienes cuestionan al club al insinuar favoritismos. “Luego dicen que le quieren regalar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo?”, exclamó. Cerró su intervención con una afirmación tajante: “Desde el torneo pasado fue un complot mediático a favor de Millonarios, pero no, mentira, carajo, a la mierda”. Sus palabras provocaron reacciones en la sala, donde algunos periodistas aplaudieron su valentía al hablar sin filtros.

Lo que sí es cierto, pese a la polémica, es que Independiente Santa fe se quedó con el cupo a la final y disputará la estrella de mitad de año ante Independiente Medellín, que fue el mejor del grupo A. La llave comenzará el martes en El Campín y cerrará el domingo en el Atanasio.