"Esperamos terminar semestre con la séptima": Homer Martínez tras clasificación del DIM a la final

Homer Martínez, una de las figuras del Deportivo Independiente Medellín, habló en Blog Deportivo de Blu Radio tras la clasificación del poderoso a la final del fútbol colombiano. El defensor y volante expresó su gratitud y motivación de cara al título.

“Agradecido con Dios, la vida y el fútbol. Dimos un pasito más hacia el objetivo planteado al inicio del torneo”, dijo Martínez, destacando la unión del grupo como clave del éxito: “En los momentos de dificultad nos hicimos familia y eso nos llevó a la final”, agregó.

Martínez, que ha jugado en varias posiciones esta temporada, destacó su versatilidad como una herramienta valiosa para el equipo: “Puedo jugar en 3-4 posiciones cumpliendo. Eso es un plus, más en nuestro estilo de juego. Siempre estoy en disposición de lo que el equipo necesite”, analizó.

El barranquillero también resaltó su evolución física y táctica en esta etapa con el DIM. “Con Alejandro (Restrepo) hemos mejorado más el tema de la intensidad. Intentamos presionar todos los partidos, eso lo he mejorado, aunque jugar en Barranquilla no es igual por la humedad”.

Sobre su rol en el campo, confesó que se siente más cómodo como volante, aunque ha tenido que adaptarse. “Ahí inicié y he jugado la mayor cantidad de partidos, pero me tocó jugar de central y lo hago con ganas de aportar. Me fue bien en lo personal y eso también le sirvió al equipo”, detalló.

Martínez reconoció que el desgaste físico ha sido alto en los últimos juegos, pero que el equipo sigue fiel a su propuesta. “Ayer sentimos el desgaste de la seguidilla de viajes. Era un partido de mucho estrés y tensión, pero siempre vamos con la idea de buscar el partido con nuestro juego”.

El objetivo está claro: volver a levantar un título. “Para ser campeón hay que ganar todos los partidos. Si es Nacional, será una linda fiesta, pero el que toque lo enfrentaremos con ilusión. Esperamos terminar este gran semestre con la séptima”, concluyó.

En el primer semestre de 2024, Homer Martínez ha disputado 22 partidos, con un gol y una asistencia. Registra un promedio de 33 pases por partido, 17 de ellos en campo contrario, consolidándose como una pieza clave del esquema del técnico Alejandro Restrepo.