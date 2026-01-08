Golazo de Valverde con Real Madrid ante el Atlético recuerda a Roberto Carlos

El mundo del fútbol quedó sorprendido con el golazo que anotó el uruguayo Federico Valverde con el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético. El capitán del equipo merengue aprovechó para quedar en la historia con su anotación y, de paso, hacer recordar a muchos al brasileño Roberto Carlos, quien también defendió la camiseta de los galácticos.

El partido solo llevaba dos minutos de transcurrido, cuando el charrúa, lleno de confianza, decidió cobrar una falta a favor, que estaba a varios metros del arco defendido por el esloveno Jan Oblak, y clavar el balón en la esquina superior derecha de la portería.

Por su puesto, este golazo lo sorprendió a él mismo, quien salió corriendo a celebrar, al mismo tiempo que se daba golpes con sus manos en la cabeza, mientras sus compañeros lo perseguían para celebrar.

De inmediato, en redes sociales los hinchas empezaron a recordar al crack de la Selección de Brasil y exlateral del Real Madrid, Roberto Carlos, quien se caracterizó por su pegada y sus goles a larga distancia que marcaron a una generación.



Video del gol de Federico Valverde