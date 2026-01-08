En vivo
Fútbol  / Golazo de Valverde con Real Madrid ante el Atlético recuerda a Roberto Carlos

Golazo de Valverde con Real Madrid ante el Atlético recuerda a Roberto Carlos

El uruguayo anotó un golazo tras un fuerte derechazo que hizo celebrar a miles de hinchas del Real Madrid en el estadio de Arabia Saudita.

