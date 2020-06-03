Blu Radio Roberto Carlos
Golazo de Valverde con Real Madrid ante el Atlético recuerda a Roberto Carlos
El uruguayo anotó un golazo tras un fuerte derechazo que hizo celebrar a miles de hinchas del Real Madrid en el estadio de Arabia Saudita.
¿Roberto Carlos sufrió un infarto? Futbolista aclara su situación médica
Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro.
Leyenda de la selección de Brasil y el Real Madrid lanza una red social "libre de acoso"
El objetivo "no es callar a la gente, sino mostrarles el camino correcto", dijo el exlateral de la selección de Brasil y del equipo merengue, que además, es uno de los accionistas del proyecto.
Estrellas del fútbol mundial se reúnen para partido en Miami: tres colombianos convocados
Ronaldinho y Roberto Carlos organizan un “partido de las estrellas” entre exfutbolistas y futbolistas activos.
James es un fenómeno, pido paciencia con él en Real Madrid: Roberto Carlos
El mítico jugador brasileño se desató en halagos para el 10 de la Selección Colombia.
Fue con mi pie malo: Roberto Carlos sobre su tiro libre imposible a Francia
El ‘Fenómeno’ anotó el mejor tiro libre de la historia hace 23 años.
‘Roberto Carlos’ reveló en qué se gastará el jugoso premio que ganó en Yo Me Llamo
¿En qué se gastaría los $600 millones del premio de Yo Me Llamo? ‘Roberto Carlos’ ya tiene planes, que incluyen a sus padres, motor de su vida.
¿Por qué ganó Roberto Carlos y no Jorge Celedón en ‘Yo me llamo’?
Las redes sociales discuten las razones por las que las votaciones se inclinaron por el imitador del artista brasileño.
¡Roberto Carlos lo volvió a hacer! Repitió el golazo de comba que le marcó a Francia
El astro brasileño recreó el tanto de tiro libre por el que el mundo entero lo recuerda.
Cristiano quiere mejorar cada día, eso lo diferencia de Messi: Roberto Carlos
Según el brasileño, el portugués es el mejor jugador del mundo en la actualidad.