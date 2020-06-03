En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Roberto Carlos

Roberto Carlos

  • Federico Valverde celebra gol con el Real Madrid
    Federico Valverde celebra gol con el Real Madrid
    Foto: AFP
    Fútbol

    Golazo de Valverde con Real Madrid ante el Atlético recuerda a Roberto Carlos

    El uruguayo anotó un golazo tras un fuerte derechazo que hizo celebrar a miles de hinchas del Real Madrid en el estadio de Arabia Saudita.

  • Roberto Carlos
    Roberto Carlos
    Foto: AFP
    Mundo

    ¿Roberto Carlos sufrió un infarto? Futbolista aclara su situación médica

    Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro.

  • 139852_Foto: Instagram Roberto Carlos
    Foto: Instagram Roberto Carlos
    Cultura

    Leyenda de la selección de Brasil y el Real Madrid lanza una red social "libre de acoso"

    El objetivo "no es callar a la gente, sino mostrarles el camino correcto", dijo el exlateral de la selección de Brasil y del equipo merengue, que además, es uno de los accionistas del proyecto.

  • Lockhart Stadium.jpg
    Estadio Lockhart Stadium
    Foto: Inter de Miami CF
    Fútbol

    Estrellas del fútbol mundial se reúnen para partido en Miami: tres colombianos convocados

    Ronaldinho y Roberto Carlos organizan un “partido de las estrellas” entre exfutbolistas y futbolistas activos.

  • 364113_james.png
    james.png
    Deportes

    James es un fenómeno, pido paciencia con él en Real Madrid: Roberto Carlos

    El mítico jugador brasileño se desató en halagos para el 10 de la Selección Colombia.

  • 273349_Foto: AFP
    Foto: AFP
    Deportes

    Fue con mi pie malo: Roberto Carlos sobre su tiro libre imposible a Francia

    El ‘Fenómeno’ anotó el mejor tiro libre de la historia hace 23 años.

  • 354485_BLU Radio. Roberto Carlos // Foto: Captura de video
    BLU Radio. Roberto Carlos // Foto: Captura de video
    Entretenimiento

    ‘Roberto Carlos’ reveló en qué se gastará el jugoso premio que ganó en Yo Me Llamo

    ¿En qué se gastaría los $600 millones del premio de Yo Me Llamo? ‘Roberto Carlos’ ya tiene planes, que incluyen a sus padres, motor de su vida.

  • 354511_Finalistas de Yo Me Llamo / Fotos: Instagram @yomellamo
    Finalistas de Yo Me Llamo / Fotos: Instagram @yomellamo
    Entretenimiento

    ¿Por qué ganó Roberto Carlos y no Jorge Celedón en ‘Yo me llamo’?

    Las redes sociales discuten las razones por las que las votaciones se inclinaron por el imitador del artista brasileño.

  • 340639_BLU Radio // Roberto Carlos // Foto: Instagram Robertocarlos
    BLU Radio // Roberto Carlos // Foto: Instagram Robertocarlos
    Deportes

    ¡Roberto Carlos lo volvió a hacer! Repitió el golazo de comba que le marcó a Francia

    El astro brasileño recreó el tanto de tiro libre por el que el mundo entero lo recuerda.

  • 298385_BLU Radio. Cristiano quiere mejorar cada día, eso lo diferencia de Messi: Roberto Carlos // Foto: AFP
    BLU Radio. Cristiano quiere mejorar cada día, eso lo diferencia de Messi: Roberto Carlos // Foto: AFP
    Deportes

    Cristiano quiere mejorar cada día, eso lo diferencia de Messi: Roberto Carlos

    Según el brasileño, el portugués es el mejor jugador del mundo en la actualidad.

CARGAR MÁS

Publicidad