Barcelona avanza a la final de la Supercopa de España tras golear al Athletic

Liderado por el brasileño Raphinha, autor de un doblete, el FC Barcelona humilló al Athletic Club (5-0) en semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudita, y defenderá su título el domingo ante el Real Madrid o el Atlético.

El Barça ni siquiera tuvo que forzar la máquina para aplastar a un conjunto vasco que es una sombra del de anteriores temporadas.

Los hombres de Hansi Flick, que iniciaron la consecución de su triplete (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España) la temporada pasada conquistando este trofeo, tratarán de levantarlo por 16ª ocasión.

El Barça dejó el choque sentenciado antes del descanso. Ferran Torres (22) adelantó a los culés. Fermín López (30) amplió la distancia. Luego, el sueco Roony Bardghji (34) marcó tras regatear a Adama Boiro y Unai Simón erró en su intento de detener el esférico.



"Me encanta cómo jugamos como equipo, congeniamos muy bien y hemos defendido muy bien y hemos estado muy acertados; los goles han sido impresionantes", remarcó Flick en rueda de prensa. "Necesitamos unos minutos para jugar nuestro partido", reconoció el preparador alemán, consciente de que su equipo no se soltó hasta marcar el primer gol.

Doblete de Rapinha

Unai Simon, portero titular de la Roja, bajo presión ante la irrupción de su homólogo culé Joan García, evitó un quinto gol justo antes del descanso al desviar a córner un remate de cabeza hacia su propia portería del central Dani Vivian.

Raphinha sacó un latigazo para anotar el cuarto gol del cuadro de Flick (38) y cazó una pelota en el área solo para subir el quinto al marcador (52).

"No era un partido fácil, el Athletic tiene mucha calidad, tiene muchos jugadores que te pueden resolver un partido, pero los que hacen el partido fácil o difícil somos nosotros", analizó Raphinha al término del partido.

"Creo que siempre voy a buscar mi mejor nivel, no voy a decir que estoy en el mejor nivel", declaró.

Los Leones vascos, privados de su estrella Nico Williams, mermado por una pubalgia que arrastra desde hace varios meses, pudieron salvar el honor, pero el remate de Oihan Sancet fue repelido por el poste (43').

Unai Gómez (77) gozó de la ocasión más clara después de plantarse solo ante Joan García, pero su remate se marchó fuera.



"De los peores partidos"

Con gesto serio, el central rojiblanco Dani Vivian se limitó a disculparse ante sus hinchas por el abultado resultado. "Lo primero es pedir perdón a los aficionados; eran dos partidos para conseguir un título", afirmó el futbolista tras el choque.

"Ha sido un partido en el que hemos empezado bien, pero en cuanto el Barça nos ha hecho un gol hemos acusado demasiado el golpe. Si contra estos equipos agachas la cabeza te van a pasar por encima", declaró Ernesto Valverde en rueda de prensa.

"Un partido malo, de los peores que hemos hecho en mucho tiempo y en el día en el que nos jugamos una Supercopa aquí. Nos tenemos que levantar y es lo que vamos a hacer", prosiguió el técnico del Athletic.

Sin Lamine Yamal, que entró en el 72, el Barça sólo necesitó la primera mitad para llevarse un triunfo que confirma que ha empezado con fuerza el año.