Mbappé empezará el 2026 sin jugar con el Real Madrid por esta razón

Mbappé empezará el 2026 sin jugar con el Real Madrid por esta razón

El francés, máximo goleador del Real Madrid esta temporada, debería perderse varios partidos de LaLiga, pero en especial la Supercopa de España.

