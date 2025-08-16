Doloroso debut de Jhon Arias en la Premier: el City aplastó 4-0 a los Wolves

El arranque de temporada de la Premier League dejó un resultado previsible pero con un detalle especial para Colombia: el debut de Jhon Arias con el Wolverhampton. El equipo local poco pudo hacer frente al poderío del Manchester City, que se llevó los tres puntos con una contundente goleada 0-4 en el Molineux Stadium.



Haaland volvió con doblete

El noruego Erling Haaland no necesitó mucho para dejar claro que sigue siendo el delantero más temido del mundo. Marcó dos tantos de puro instinto, el primero empujando un balón en el segundo palo y el segundo con un remate de primera dentro del área. Una actuación que lo confirma otra vez como el referente ofensivo de los ‘citizens’.

Además de Haaland, brillaron Tijjani Reijnders, con gol y asistencia, y Oscar Bobb, quien aprovechó su titularidad para repartir dos asistencias. Rayan Cherki, recién llegado, se estrenó con un golazo desde fuera del área que cerró la cuenta. Con esta actuación, el City no solo sumó sus primeros tres puntos, sino que se ubicó líder por diferencia de gol sobre el Tottenham.

Wolverhampton, homenaje y debut

La tarde en Wolverhampton también estuvo marcada por la emoción. Antes del inicio, se rindió un homenaje a Diogo Jota y a su hermano André, fallecidos en un accidente de tráfico en julio. Los hinchas desplegaron un enorme tifo con la frase “Te recordaremos cuando caminabas en los campos de oro”, mientras se guardaba un sentido minuto de silencio.

En cuanto al partido, los Wolves tuvieron pocas opciones para inquietar al actual campeón inglés. Incluso, un gol de Munetsi fue anulado por fuera de juego, lo que evitó que los locales se ilusionaran con emparejar el marcador.



Jhon Arias, primera vez en la Premier

Para Colombia, la noticia estuvo en el minuto 73, cuando Jhon Arias entró al campo en lugar de Jean-Ricner Bellegarde. El exjugador de Fluminense vivió así su debut oficial en la Premier League, una oportunidad que le abre la puerta para consolidarse en uno de los torneos más competitivos del planeta.

Aunque el partido ya estaba prácticamente sentenciado, Arias dejó destellos de su movilidad y capacidad para encarar. Para la hinchada del Wolverhampton, su ingreso representa una ilusión de frescura y nuevas alternativas en la plantilla.

El resultado final no fue el soñado, pero el debut de Arias marca un punto importante para el fútbol colombiano en Inglaterra. Ahora el reto para el extremo es ganarse minutos y demostrar que puede ser pieza clave en el proyecto del club.