Publican polémico audio VAR del penal a favor de Llaneros contra Pereira en la liga

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol hizo públicos los audios y videos del VAR correspondientes a la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2026. Allí se puede escuchar los comentarios de los árbitros sobre el polémico penal sancionado a favor de Llaneros en el partido ante Deportivo Pereira.

La jugada se presentó al minuto 65 del compromiso, cuando tras un ataque del conjunto visitante, un defensor del Pereira se lanzó a disputar el balón dentro del área y este terminó impactando su mano. En primera instancia, el árbitro central consideró que no había infracción y dejó continuar el juego. Sin embargo, desde el VAR y el AVAR se determinó que existían elementos suficientes para considerar una mano sancionable y se invitó al juez a revisar la acción en el monitor.

En los audios divulgados se evidencia la discusión técnica entre los árbitros asistentes de video, quienes analizan si el contacto con la mano era justificable o no, y si esta ampliaba el volumen del cuerpo del defensor. El criterio final del VAR fue que la posición del brazo era antinatural y que el balón cambió su trayectoria tras el impacto, razones por las cuales se recomendó sancionar tiro penal.

Tras la revisión en campo, el árbitro decidió cambiar su determinación inicial y conceder el penal a Llaneros sin mostrar tarjeta amarilla. Sin embargo, en el inicio del video se puede escuchar que el analista enfatiza que el cuerpo arbitral se equivocó en sus argumentos y esa pena máxima no debió ser sancionada.



"El VAR y AVAR en su chequeo, utilizando sus mejores ángulos, determinan con las reglas de juego incorrectas una mano para infracción invitando a una revisión. Coloca sus manos de manera justificable, además no amplía el volumen de su cuerpo”, dice el analista.

¿Por qué no publican todos los audios VAR?

Durante el análisis en Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet cuestionó la publicación selectiva de los audios arbitrales en la liga colombiana.

En ese sentido, el analista arbitral Jorge Ramírez destacó como positivo que desde la primera fecha se publiquen algunos audios. Sin embargo, criticó que no se publiquen todas las jugadas polémicas de la jornada, lo que alimenta la percepción de un criterio selectivo por parte de la Comisión Arbitral.

El caso del penal a favor de Llaneros reabre el debate sobre la interpretación de las manos en el fútbol moderno y pone nuevamente en el centro de la discusión el uso del VAR en Colombia, su coherencia en la toma de decisiones y la necesidad de una política más equitativa en la divulgación de sus audios.