En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Publican polémico audio VAR del penal a favor de Llaneros contra Pereira en la liga

Publican polémico audio VAR del penal a favor de Llaneros contra Pereira en la liga

Aunque la FCF no suele publicar todas las polémicas que se presentan en los partidos de primera y segunda división, en esta ocasión se reconoció la falla por parte del cuerpo arbitral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad