Inpec decide suspender visita de familiares en cárceles de Bogotá y Valle del Cauca

Los recientes atentados contra funcionarios del Inpec ocurridos el pasado viernes en la cárcel La Modelo de Bogotá y en Palmira, Valle del Cauca, han generado múltiples interrogantes sobre los responsables de los hechos y las condiciones de seguridad de los funcionarios de la entidad.

Es por ello que en una conferencia de prensa, el director de la entidad, el Coronel Daniel Gutiérrez tomó medidas, entre ellas la suspensión de visitas de familiares y amigos a privados de la libertad en todas las cárceles del Bogotá y Valle del Cauca este sábado y domingo.

"Entendemos el impacto tan negativo que puede generar en las familias de las personas privadas de libertad. Pero es importante que el llamado frente a la solidaridad y frente al compromiso, porque estos atentados terroristas y violentos vienen de las mismas cárceles, vienen de los mismos privados de la libertad. Entonces necesitamos también que las familias nos ayuden a generar esa presión, esa contención social, porque las visitas se cancelan no por represión, sino por seguridad de los familiares", expresó el director Gutierrez.

Otras medidas que tuvo en cuenta el Inpec es con base a la seguridad de sus funcionarios, en el que se hizo una gestión con la OSPEC, una cifra de 2.300 millones de pesos para la adquisición de chalecos blindados y también de camisas balísticas, siendo estas últimas la primera vez que serán implementadas y que permitirán mitigar los ataques delincuenciales.



Adicionalmente, el coronel Daniel Gutiérrez informó que sostuvo una reunión con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para revisar los protocolos y capacidades de defensa que permitan prevenir nuevos atentados contra dragoneantes del Inpec. “Ambos ministerios han estado muy atentos a la situación y evaluando los recursos disponibles para fortalecer la protección del personal, incluyendo la dotación de chalecos, seguros de vida y otras medidas que reduzcan el riesgo de nuestros funcionarios”, señaló.