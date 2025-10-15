Familia en Armenia cumple 9 meses buscando a un joven desaparecido en México

En Armenia, una familia lleva nueve meses sin certeza sobre la ubicación de Christian Camilo Olaya Muñoz, de 31 años. Su actual pareja les dijo a sus familiares que él estaba en la cárcel, pero ellos confirmaron que la información es falsa.

El quindiano Christian Camilo Olaya Muñoz se había ido hace ocho años a México con una esposa colombiana. Cinco años después de llegar, se separó y, tres años más tarde, volvió a casarse con una mujer mexicana.

La familia tiene una versión según la cual la nueva unión de Christian Camilo estaba por terminar. “La esposa con la que él se casó estaba en ese momento en papeleos de divorcio o lo había demandado por violencia intrafamiliar”, manifestó a Blu Radio Lina Johana Olaya Muñoz, hermana de Christian Camilo.

Para sustentar lo dicho a la madre y a la hermana del joven, la mujer les envió documentos que fueron corroborados por ellas y que resultaron ser falsos. “Siempre me han dicho que (los documentos) están muy raros”, explicó Lina, quien también señaló que las respuestas de la esposa a los interrogantes sobre su paradero eran contradictorias: “Las versiones que ella nos da nunca se confirman. Nunca tuvimos una llamada ni por parte del penal donde supuestamente está”.



El mensaje de Messenger

La semana pasada, una familiar le contó a Gloria y a Lina sobre un inquietante mensaje que había recibido del joven. “Le mandó un mensaje a una prima nuestra por Messenger, porque últimamente ni usaba WhatsApp, solo Messenger. Entonces, él le decía a mi prima: ‘Prima, soy Camilo. Quiero ponerla al tanto de las cosas. No vaya a alarmar a mi mamá ni a mi hermana. Si algo me llega a pasar, la responsable es mi esposa, Ivonne Casandra Ortiz Ulloa, y su amante’, decía así”.



“La señora nos bloqueó como por cinco meses. Ella es muy grosera, no nos dejaba hablar y, como se dice, había que andar pasito con ella para saber algo sobre Christian Camilo”, agregó Lina.



Un interno sin audiencias

Después de la supuesta captura del colombiano, su pareja mexicana le dijo a la familia que las audiencias tenían todo tipo de dificultades: que supuestamente se iba la luz en el penal, que se habían aplazado, que se realizaban por la plataforma Zoom y que el internet no funcionaba.

Lina contó a Blu Radio un diálogo que tuvo con la esposa de su hermano: “Este 6 de octubre me llamó y me dijo que a Camilo lo iban a dejar libre, pero que él tenía que pasarle una plata mensualmente, y que si no lo hacía, lo volvían a meter preso”.

Lina tomó valor después de confirmar que su hermano no estaba en la cárcel y confrontó a Ivonne: “Dígame, ¿dónde está mi hermano? Mi hermano no está en ninguna cárcel de México porque ya lo confirmé a través de páginas oficiales. Le envié un pantallazo y me dijo: ‘No, efectivamente él no está preso’”.

Publicidad

Cuando la familia la enfrentó sobre la situación del joven, Ivonne aseguró que Christian Camilo se encontraba en una cárcel, sentenciado por violencia intrafamiliar, y que, como parte de un supuesto plan de reparación ante la justicia mexicana, debía cancelar 31.000 pesos mexicanos, es decir, más de 6,5 millones de pesos colombianos.

“La única defensa de ella fue mandarme esos papeles. Me dijo que si quería saber algo de él, tenía que ir personalmente porque no le iban a dar información a nadie, y luego volvió a bloquearnos”, relató Lina.

Ante la gravedad de la situación, la familia buscó a las autoridades y pudo corroborar que esta información era falsa: Christian Camilo no aparece como interno en ninguna penitenciaría mexicana.



¿Qué están haciendo las autoridades quindianas?

Diego Alexander Santamaría Tabares, director de Derechos y Atención a Poblaciones de la Gobernación del Quindío, confirmó a Blu Radio que se han adelantado contactos con el Gobierno mexicano para determinar la situación de Christian Camilo tras la denuncia de su familia: “De inmediato nos comunicamos con el embajador de Colombia en México, a quien le informamos la situación y le solicitamos verificar si existe algún proceso judicial, administrativo o penal relacionado con el señor Christian Camilo en México. Además, realizamos una búsqueda extensiva y colocamos la denuncia por la desaparición del ciudadano ante las autoridades de Nuevo León y las organizaciones de derechos humanos”, dijo.

Publicidad

finalmente, el funcionario fue categórico al indicar que, hasta el momento, se descarta que Christian Camilo esté en la cárcel: “Las llamadas y las indicaciones que nos han dado señalan que este ciudadano no se encuentra en los registros de ninguna cárcel en México”, concluyó. Como el caso de Christian Camilo, actualmente la Gobernación del Quindío registra nueve denuncias de ciudadanos del departamento desaparecidos o afectados en otros países.