Atacaron bus de Atlético Nacional con piedras tras partido en Armenia: así quedó

No solo fue una mala noche para Atlético Nacional en lo deportivo en su visita a Armenia, sino que terminado el partido volvieron a sufrir un ataque en el bus donde se transportaban hacia el hotel ante de viajar nuevamente a Medellín.

Hinchas locales lanzaron piedras al bus donde se transportaba el plantel profesional del equipo verdolaga, dejando, según imágenes compartidas desde el club, daños materiales en varias ventanas. Por fortuna, ninguno de los jugadores resultó herido en este hecho de violencia.

El bus del cuadro verdolaga tuvo que ser custodiado por las autoridades para garantizar la seguridad de todo el plantel de Atlético Nacional.

No es la primera vez que el cuadro paisa se ve envuelto en esta situación y en esta competencia, pues en los dieciseisavos sufrió lo mismo en su visita a Cúcuta cuando llegando al estadio también recibieron piedras de los hinchas motilones, que, en esa ocasión, sí lastimaron al delantero Alfredo Morelos.

Atacaron bus de Atlético Nacional con piedras tras partido en Armenia // Fotos: suministradas

O en su reciente visita a Cali frente al América, en donde fueron atacados con objetos desde la tribuna del Pascual Guerrero, esto por Liga BetPlay.

Por fortuna, ninguno de estos hechos han pasado a mayores, pero desde el conjunto antioqueño esperan más rigurosidad de las autoridades en estos hechos para evitar a futuro un accidente, o algo peor hacía alguno de sus futbolistas.

Por ahora, el equipo viajará de regreso a la capital de Antioquia a preparar el clásico paisa frente a Independiente Medellín para levantar cabeza tras este mal partido que disputaron frente a Deportes Quindío, en donde por poco los locales hacen historia, pues por un tiempo estuvieron arriba en el marcador 2 a 0.