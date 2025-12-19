Dos mascotas muertas y varias desaparecidas en Armenia por detonaciones provocadas por pólvora

Horus y Bobby son los nombres de dos perros que murieron por el estrés provocado por el ruido producido por la detonación de pólvora en Armenia el 7 de diciembre. Las detonaciones también han generado que algunos gatos y perros huyan despavoridos de sus hogares.

Ante los efectos negativos del uso de la pólvora, organizaciones animalistas preparan una manifestación pacífica. Así lo confirmó Diana Rodriguez, directora de la Fundación Ecohuellas en Armenia.

"Colectivos animalistas, estamos invitando a la ciudadanía en general, que se siente y se ve afectada por la manipulación y por el uso por los estallidos de la pólvora y los estallidos de la pirotecnia en Armenia. Ya llevamos dos animales fallecidos hasta ahora registrados, muchos extraviados, otros muy enfermos a raíz de las detonaciones de la pólvora".

La iniciativa se ha denominado como el cordón humano y se realizará este sábado 20 de diciembre desde las 4:00 de la tarde en la calle 50 ,en el sur de Armenia, uno de los principales lugares de expendio informal de pólvora, según las autoridades locales.