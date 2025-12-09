Dos niños y una niña resultaron heridos tras ser atropellados el Día de las Velitas

Lo que era una celebración familiar en el Día de las Velitas en Armenia, terminó en una pesadilla para dos niños y una niña que fueron arrollados por un conductor que, minutos después de lo sucedido, se dio a la fuga en el barrio Santa Fe en el sur de la capital del Quindío.

De acuerdo con Diana Paola Niño Alarcón, mamá de los dos niños afectados, el conductor arrolló a los pequeños cuando estos compartían en el barrio mencionado y no se detuvo a ver el estado de Thiago y Jerónimo, de 13 y 11 años, los dos afectado al lado de su prima. Además, tuvo que cargarlos para auxiliarlos pese a tener ocho meses de embarazo.

"Mi niño Thiago fue el que mayor recibió el golpe porque por el golpe que recibió él salió volando y cayó como a tres o cuatro metros de donde recibió el golpe. Mi otro niño está muy golpead: su rodillita se le salió el líquido tiene una férula y también está delicadito. Y, la niña estamos en espera, la está viendo el cirujano también porque tiene dolor en su estómago", explicó.

Menores de edad / referencia Foto: referencia

Los menores se encuentran en grave estado de salud

De acuerdo con el parte médico del hospital San Juan de Dios, lugar a donde fueron trasladados tras el accidente, el más afectado con el choque fue Thiago, de 13 años.



"Un trauma craneoencefálico, una factura de tibia y peroné. La condición del menor es estable estamos a la espera de completar unos estudios diagnósticos para determinar la conducta por el servicio de ortopedia. Se encuentra en manejo por neurocirugía, cirugía pediátrica, pediatría y el servicio de ortopedia", revelaron a Blu Radio.



Autoridades buscan al culpable del accidente

Después del accidente, familiares de los menores trataron de alcanzar el vehículo que produjo el accidente, pero sólo tienen una descripción entregada por la familia de los menores afectados; dicha información, es la que ahora usa la Policía del Quindío para dar con el responsable.

"Activamos el plan candado para poder dar con el paradero del vehículo, de acuerdo con las características que nos dan los testigos del hecho. En este momento, estamos en todo el proceso de ubicar las cámaras y recolectar los videos que nos puedan servir en los momentos antes, durante y después del accidente para identificar plenamente el vehículo y la persona que lo venía conduciendo. Y, trabajamos decididamente con la Fiscalia General de la Nación para que muy pronto demos con el paradero del vehículo y del responsable de este hecho que se presentó", señaló el comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate.

Ante esta situación, la familia de los niños hizo un llamado al responsable para que se presente ante las autoridades. "¡Necesitamos justicia! Justicia por los niños porque eso no se puede quedar así. No se puede quedar que en las calles salga un borracho o alguien que se pega a un celular y cauce tanto daño a unos niños inocentes".