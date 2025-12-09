En vivo
Dos niños y una niña resultaron heridos tras ser atropellados el Día de las Velitas

El hecho sucedió cuando encendían velitas al lado de su familia el 7 de diciembre en Armenia. Las autoridades buscan al conductor que se dio a la fuga tras lo sucedido.

