Investigan muerte de hombre durante procedimiento policial en Necoclí, Antioquia

Un hecho violento en el que estaría implicada la fuerza pública ha generado inquietud en habitantes del municipio de Necoclí que, durante este puente festivo de Reyes, disfrutan de las fiestas del Coco.

En la localidad piden investigar la muerte de un hombre en medio de la programación de las festividades que se desarrollaban en la cancha La Batea. Allí, la víctima identificada como José Luis Ramos Fuentes habría sostenido una fuerte discusión con su pareja sentimental lo que obligó a la intervención de la policía.

En medio del procedimiento, Ramos, presuntamente, se tornó agresivo con los uniformados lo que habría generado una reacción con arma de fuego por parte de los efectivos de la institución policial produciendo la muerte del ciudadano.

Tanto desde la Policía como desde la Alcaldía de Necoclí lamentaron lo sucedido e indicaron que es materia de investigación. A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Gobierno señalaron que la fiestas continúan su normal desarrollo y permanente articulación para evitar alteraciones de orden público.



“Reitera su confianza en los mecanismos institucionales y judiciales, los cuales permitirán establecer con claridad las circunstancias de lo ocurrido, garantizando el debido proceso y el respeto por los derechos de todas las partes“, se lee en la carta de la administración municipal sobre lo ocurrido con Fuentes.