Estafador utilizó nombre de congresista para engañar a 500 comerciantes del pueblito paisa

Blu Radio conoció una denuncia de comerciantes del Pueblito Paisa que aseguran haber sido estafados por un hombre a quien identifican como Alejandro Rodas Cuartas, quien era voluntario en la campaña de la representante a la Cámara del Centro Democrático, Margarita Restrepo, quien fue reelegida el pasado 11 de marzo en esa corporación.

Alejandro Cuartas organizó y lideró varios actos de campaña de la congresista y promovió una serie de paseos por los cuales les cobraba a los comerciantes distintos montos de dinero, según fuentes, por iniciativa propia y sin el aval de la representante.

Conforme al relato de varios de los afectados, el primer paseo lo realizaron a la Hacienda Nápoles y tuvieron que pagar a Cuartas $40.000 por persona, suma que incluía transporte, alimentación y hospedaje, por una noche, en un hotel del sector (la campaña se encargaba de financiar una parte del viaje).

Vea aquí: Indignación por souvenir en Pueblito Paisa que incita a violencia contra mujeres

El paseo se cumplió sin mayores inconvenientes y durante el mismo promovían el nombre de Margarita Restrepo como candidata a la Cámara por el departamento de Antioquia e incluso recordaban su número en la tarjeta electoral, tema sobre el cual la parlamentaria señala no había ningún tipo de autorización de su parte.

Y aunque aparentemente todo iba bien, el panorama cambió con un nuevo paseo promovido por Cuartas, esta vez a San Andrés. Para éste debían pagar $120.000 por persona y estaba programado para el 22 de febrero. Tras haber consignado el dinero, Alejandro llamó para anunciar que se debía aplazar el viaje. ¿La razón? Habían detectado algunos “colados” que no apoyaban a Restrepo y debían hacer “una depuración”.

Sin embargo, finalmente el viaje no se realizó y, de un momento a otro, Cuartas dejó de responder las llamadas y mensajes. A la fecha no ha habido respuesta y mucho menos solución a los 500 comerciantes que pagaron por el supuesto paseo y hoy exigen una solución.



La respuesta de la representante



Consultada por Blu Radio, la representante Restrepo explicó que se enteró de la situación una semana después de las elecciones y que nunca autorizó que se adelantara esa iniciativa, razón por la cual instauró una denuncia penal ante la Fiscalía para que se aclaren los hechos. Explicó además que Cuartas llegó a su campaña como voluntario y no hacía parte de una directriz de la misma.



¿Quién es Alejandro Cuartas?



El polémico Alejandro Cuartas ya ha estado en la mira por sus actuaciones en otras campañas políticas a las que también llegó como voluntario. A través de un comunicado, el concejal del municipio de Bello, Jesús Ernesto Zapata, también denunció que su nombre fue utilizado para estafar ciudadanos.



“Este joven llamado Alejandro Cuartas, quien se hace pasar como líder juvenil en nuestro municipio está utilizando inescrupulosamente mi nombre para estafar, engañar y obtener recursos para beneficio propio prometiendo becas, empleos, paseos, vueltas en el Sisbén y otras gestiones mencionando mi nombre y cobrando por ello”, señaló Zapata.

Los hechos están siendo investigados por las autoridades.

